Trento-Sada Cruzeiro oggi, Mondiale per club volley 2022: orario semifinale 10 dicembre, dove vederla in tv, programma, streaming

Oggi sabato 10 dicembre (ore 22.30) Trento affronterà il Sada Cruzeiro nella semifinale del Mondiale per Club 2022 di volley maschile. I dolomitici affronteranno i detentori del titolo iridato a Betim (Brasile): i ragazzi di coach Angelo Lorenzetti dovranno battere la compagine brasiliana di fronte al proprio pubblico se vorranno accedere all’atto conclusivo. Trento sarà trascinata da Matey Kaziyski, Daniele Lavia e Alessandro Michieletto.

LA DIRETTA LIVE DI TRENTO-SADA CRUZEIRO DI VOLLEY DALLE 22.30

LA DIRETTA LIVE DI PERUGIA-ITAMBE’ MINAS DI VOLLEY DALLE 01.30

La formazione italiana si presenta all’appuntamento dopo aver battuto i modesti iraniani del Paykan e i brasiliani dell’Itambé Minas, mentre il Sada Cruzeiro ha battuto i connazionali del Volei Renata e poi ha perso contro Perugia. Si preannuncia un confronto particolarmente avvincente, intenso ed emozionante: in palio la qualificazione alla finale contro la vincente del confronto tra Perugia e Itambé Minas.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Trento-Sada Cruzeiro, semifinale del Mondiale per Club 2022 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky; in diretta streaming su Sky Go, Now Tv, Volleyball World; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Betim sono quattro ore indietro rispetto a noi).

TRENTO-SADA CRUZEIRO: PROGRAMMA E ORARI

SABATO 10 DICEMBRE:

22.30 Itas Trentino vs Sada Cruzeiro Volei

TRENTO-SADA CRUZEIRO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Action (canale 206).

Diretta streaming per gli abbonati, su Sky Go, Now Tv, Volleyball World Tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: FIVB