Calendario Mondiali ciclocross 2023: date, programma, orari

Mentre le altre discipline della bicicletta si preparano all’inizio di una nuova stagione, il ciclocross è nel pieno dello svolgimento della stagione 2022/23. Come sempre, il periodo delle feste natalizie è il più ricco di gare, ma è già il momento di puntare lo sguardo verso l’appuntamento più importante dell’anno: i Campionati del Mondo.

Quest’anno le maglie iridate verranno assegnate nei Paesi Bassi, ed in particolare sullo spettacolare percorso di Hoogerheide, come avvenuto nel 2014. L’evento più atteso dell’anno si terrà nel weekend del 4 e del 5 febbraio, due giornate che ospiteranno le sei gare per tutte le categorie previste dalla UCI.

Il sabato saranno protagoniste le donne junior, gli uomini U23 e le donne elite. In quest’ultima gara potremo dunque assistere per la prima volta alla sfida generazionale tra veterano come Lucinda Brand e Marianne Vos e nuove stelle come Fem Van Empel e Shirin Van Anrooij (Puck Pieterse farà la gara U23).

Il giorno successivo sarà il momento di uomini junior, donne U23, per poi chiudere con la gara più attesa, quella riservata agli uomini elite. Dopo due anni, torneranno a sfidarsi sul palcoscenico più prestigioso i due fenomeni Mathieu Van der Poel e Wout Van Aert. Tom Pidcock proverà a recitare il ruolo del terzo incomodo per provare a difendere la sua maglia. Di seguito il programma dettagliato ed il calendario dei Campionati del Mondo di ciclocross 2023:

CALENDARIO E PROGRAMMA MONDIALI CICLOCROSS 2023

Sabato 4 febbraio

Ore 11:00 Donne junior

Ore 13:00 Uomini U23

Ore 15:00 Donne elite

Domenica 5 febbraio

Ore 11:00 Uomini junior

Ore 13:00 Donne U23

Ore 15:00 Uomini elite

Foto: Photo LiveMedia/DPPI/Fabien Boukla