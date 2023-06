Biathlon, Lisa Hauser vince la mass start a Le Grand Bornard. Wierer 12ma e Vittozzi 23ma perde punti in classifica

Emozioni nella mass start femminile sulle nevi di Annecy-Le Grand Bornand, sede della terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2022-2023. Una gara nella quale la Francia ha impressionato a livello di squadra, ma a vincere è stata l’austriaca Lisa Theresa Hauser.

Mancando solo un bersaglio nella terza serie, Hauser è riuscita a chiudere in maniera molto convincente la sua prova trovando lo zero nel quarto poligono e soprattutto esprimendo un’ottima velocità nell’ultimo giro. Conclusione: secondo successo stagionale dopo la vittoria nella sprint di Kontiolahti (Finlandia). Alle sue spalle hanno concluso la leader della classifica generale, Julia Simon (0+1+1+0), a 12.3 e l’altra transalpina Anaïs Marion Chevalier-Bouchet (0+0+0+1) a 14.3. Bravissima Simon a reagire dopo i due errori nel secondo e terzo poligono, conquistando punti importanti in ottica classifica generale.

Lisa Vittozzi è incappata in una gara negativa: la sappadina, seconda ieri nell’inseguimento, non ha trovato precisione nelle serie di tiro e i 5 errori, quattro dei quali nelle serie a terra, la dicono lunga. Vittozzi ha chiuso 23ma a 1:55.0 dalla vincitrice e, come detto, perde terreno in classifica generale. La nostra portacolori ora è terza nell’overall con con 373 punti, rispetto ai 471 di Simon, mentre è seconda la svedese Elvira Oeberg (395).

Elvira ha cercato di giocare un brutto scherzo nell’ultima tornata sugli sci alle francesi, ma la rimonta non si è completata. Per lei un quarto posto con al poligono una serie di 0+0+1+1 e un distacco finale di 15.8 dalla vetta. Come detto, una prestazione impressionante della squadra di casa, considerando i migliori piazzamenti in Coppa del Mondo della carriera firmati da Chauveau (1+0+1+0) a 22.6 in quinta posizione e da Jeanmonnot (0+1+1+0) a 27.2 in sesta, senza dimenticare la quarta transalpina della lista, Chloé Chevalier, che ha concluso in ottava piazza con un solo errore nell’ultima serie (+30.6). Nella top-10 poi troviamo la svedese Magnusson (0+0+0+1) a 30.6 al settimo posto e le due norvegesi Femsteinevik (1+0+0+1) a 47.9 e Tandrevold (0+0+1+2) A 51.5, rispettivamente nona e decima.

Dorothea Wierer ha chiuso 12ma. I due errori nei poligoni in piedi hanno pesato sulla prestazione di Doro, al pari del rendimento non eccellente sugli sci stretti. Per l’altoatesina, quindi, un distacco di 53.0 dalla vincitrice.

