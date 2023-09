Biathlon, Julia Simon concede il bis e vince l’inseguimento a Hochfilzen. Lisa Vittozzi ottava e Wierer 13ma

La francese Julia Simon ha concesso il bis. Dopo l’affermazione nell’inseguimento a Kontiolahti (Finlandia), sede della prima tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2022-2023, la francese con il pettorale giallo/rosso si è ripetuta a Hochfilzen (Austria).

Sulle nevi del Langlauf und Biathlonzentrum Hochfilzen, la transalpina si è imposta con il tempo di 29:56.7, commettendo solo un errore nella terza serie e mettendo in mostra una forma invidiabile. Alle sue spalle hanno terminato la norvegese Ingrid Landmark Tandrevold a 19.6 (0+0+1+0) e la ceca Marketa Davidova a 28.1 (0+0+2+0).

Nella top-10 troviamo la svedese Elvira Oeberg a 41.4 (0+1+2+0), sempre eccellente nelle frazioni di fondo, in quarta posizione davanti alla tedesca Herrmann a 42.7 (0+1+1+1), all’altra svedese Persson a 46.0 (0+0+0+2), alla sorella Hanna a 1:05.2 (1+2+1+0), a Lisa Vittozzi a 1:08.2 (1+0+0+1), all’austriaca Hauser a 1:08.5 (0+0+1+2) e alla slovacca Batovska Fialkova a 1:14.1 (0+1+0+0).

Per la sappadina due errori sanguinosi al poligono, ma comunque una bella rimonta dopo il 18° posto della sprint. Dieci posizioni recuperate sono un dato considerevole che pesa nell’economia della classifica generale. Nella graduatoria complessiva, Simon si conferma al vertice con 310 punti, mentre Tandrevold è seconda con 245 e Vittozzi terza con 242.

Non bene oggi Dorothea Wierer al poligono. L’altoatesina, settima nella sprint, ha concluso in tredicesima posizione a 1:41.6 con quattro errori al poligono, equamente distribuiti (1+1+1+1). Ci sarà da lavorare per Doro. Vero è che la prestazione di squadra delle azzurre è solida in questa porsuit, tenendo conto dei piazzamenti di Samuela Comola (25ma a 2:58.7 e con due errori) e di Rebecca Passler (37ma a 3:34.8 e con quattro errori). Italiane, quindi, in zona punti.

Foto: LaPresse