Volley femminile, le migliori italiane della settima giornata di A1. La notte delle alzatrici: Cambi, Bosio e Gennari sugli scudi!

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA SETTIMA GIORNATA DI SERIE A1

ALICE DEGRADI: Ci prova la schiacciatrice azzurra a far cambiare marcia a Busto Arsizio ma non basta una sua buona prova che si concretizza con 16 punti, il 50% in ricezione, un rivedibile 38% in attacco, due muri e due ace.

FRANCESCA BOSIO: Ancora lei protagonista nelle fila di Chieri con una prestazione di sostanza. Stupisce la continuità di rendimento dell’alzatrice piemontese che convince aggiungendo ad una regia sagace 4 punti di cui 2 ace.

ILARIA SPIRITO: Uno dei motori inesauribili di Chieri, il libero della formazione piemontese. Chiude con l’84% in ricezione e diverse difese, alcune molto preziose.

FRANCESCA VILLANI: La “batteria” delle italiane di Chieri funziona a meraviglia con la schiacciatrice toscana che si erge ad assoluta protagonista con 18 punti, il 48% in attacco, il 61% in ricezione, un ace e due muri.

BINTU DIOP: Sempre più protagonista nel Cuneo che prosegue la sua risalita. Chiude il match da titolare con Macerata con 10 punti all’attivo, il 50% in attacco e un muro. Prosegue la sua crescita.

GIULIA MANCINI: Non basta la bella prova della centrale ad evitare la sconfitta netta delle marchigiane contro Firenze. Chiude la sua prova con 8 punti in tre set, il 63% in attacco, un ace e due muri.

CARLOTTA CAMBI: Prestazione di sostanza dell’alzatrice fiorentina che guida nel migliore dei modi Il Bisonte al riscatto dopo qualche prova non esaltante. Aggiunge anche 3 punti al tabellino con un muro e due attacchi vincenti.

SARA PANETONI: Precisa in ricezione, dove chiude con un ottimo 77% di positività e preziosa in difesa. Prova di qualità per il libero fiorentino.

FEDERICA STUFI: Ci ha preso gusto l’esperta centrale bergamasca che dàò una mano importante alla sua squadra, chiudendo con 10 punti la partita di Perugia, il 55% in attacco, un ace e 3 muri.

GIULIA GENNARI: Nella giornata delle alzatrici partecipa anche lei alla festa con una super prestazione in regia a Perugia. Fa girare al meglio le attaccanti orobiche e chiude con 4 punti, 3 attacchi vincenti e un muro.

CATERINA BOSETTI: Sta iniziando a carburare la schiacciatrice azzurra, che ha ancora tante tossine da smaltire dopo il Mondiale. A Casalmaggiore è decisiva nel successo palpitante ma rigenerante delle piemontesi con 15 punti all’attivo, il 36% migliorabile in attacco, un ottimo 74% in ricezione, un ace e un muro.

SARA BONIFACIO: Bella prova della centrale azzurra che totalizza 12 punti con il 57% in attacco, 3 muri e un ace, spingendo Novara verso un’importante vittoria.

MARINA LUBIAN: Inarrestabile a Pinerolo. La centrale azzurra è una vera spina nel fianco delle piemontesi e chiude la sua prova con 13 punti in 3 set, l’88% in attacco, 2 muri e ben 4 ace.

Photo LiveMedia/Lisa Guglielmi