Rugby: ranking, balzo dell’Italia e gli All Blacks tornano sul podio

Il primo weekend di rugby internazionale dell’autunno ha regalato tante sfide avvincenti e ha anche rivoluzionato il ranking mondiale. La notizia più interessante per noi italiani è stato il balzo degli azzurri dopo la netta vittoria su Samoa, ma non è l’unica novità di rilievo. Ecco come è cambiata la classifica della palla ovale mondiale.

Non cambia la vetta della classifica, con l’Irlanda che ha battuto 19-16 il Sudafrica e si conferma prima con 90,63 punti, seguita dalla Francia con 89,41 dopo il successo per 30-29 sull’Australia. Cambia, invece, l’ultimo gradino del podio con la Nuova Zelanda che risale in terza posizione con 88,64 punti dopo la vittoria netta sul Galles, mentre scivola giù dal podio il Sudafrica con il ko con l’Irlanda che costa il terzo posto e ora ha 88,41 punti.

Il clamoroso passo falso in casa con l’Argentina, con il ko per 29-30, costa quasi due punti nel ranking all’Inghilterra, che resta comunque al quinto posto con 84,45 punti. Sale, invece, al sesto posto proprio l’Argentina con 83,01 punti, mentre scivola al settimo posto l’Australia con 82,08 punti.

Risale all’ottavo posto la Scozia dopo la vittoria sulle Fiji con 80,74 punti, mentre scende al nono posto il Galles con 80,28 punti e si conferma nella top 10 il Giappone con 77,39 punti. Alle spalle delle migliori dieci nazionali al mondo ci sono le Fiji, con 74,84 punti, ma sono tallonate dall’Italia, che passa dal 14° al 12° posto dopo la vittoria sulle Samoa e ha 74,71 punti. Resta tredicesima la Georgia con 74,71 punti, mentre perdono tre posizioni le Samoa, 14° con 74,33 punti e sale al quindicesimo posto Tonga, staccatissima, con 69,96 punti.

