LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Italia quinta, è storica Finale a squadre! Nicola Bartolini avanza al corpo libero

Grazie a tutti per averci seguito durante questa intensa giornata. Rimanete con noi per cronaca, quadro dei qualificati e riepilogo di giornata. Appuntamento a domani (martedì 1° novembre, ore 19.30) per la Finale a squadre femminile: l’Italia vuole sognare in grande. Vi auguriamo una serena buona notte e buona Festa di Ognissanti.

23.46 Questo il quadro dettagliato della situazione al termine delle qualificazioni.

GARA A SQUADRE. Il Giappone domina con un magistrale 260.295 e precede la Gran Bretagna di addirittura otto punti (252.793). A seguire USA (252.295) e Cina (249.929). L’Italia è magnifica quinta (247.661) e accede a una storica finale.

CONCORSO GENERALE INVIDUALE. Tre atleti racchiusi in appena sette centesimi: i giapponesi Wataru Tanigawa (84.665) e Daiki Hashimoto (84.665), il filippino Carlos Yulo (84.664). Il britannico Joe Fraser (83.964) e il cinese Boheng Zhang (83.766) sono appena più dietro.

CORPO LIBERO. Magia superlativa di Carlos Yulo, che domina con uno straordinario 15.266 (6.4) il D Score). Il filippino ha addirittura mezzo punto di vantaggio sul giapponese Ryosuke Doi (14.766) e sul kazako Milad Karimi (14.733). Nicola Bartolini è ottavo (14.433) e accede alla finale di specialità.

CAVALLO CON MANIGLIE. L’irlandese Rhys McClenaghan primeggia con 15.233 (6.3 il D Score), ma lo statunitense Stephen Nedoroscik pareggia i conti ed è dietro soltanto per una peggiore nota esecutiva (8.933 contro 8.833). A tallonare i due favoriti della vigilia è il kazako Nariman Kurbanov (15.033), mentre l’olandese Loran De Munck guida il gruppo degli inseguitori (14.833).

ANELLI. Pronostico incertissimo, tutti i pretendenti sono racchiusi in un fazzoletto. Addirittura tre atleti sono stati valutati in 14.666: il britannico Courtney Tulloch è davanti per migliore esecuzione (8.566) rispetto al cinese Jingyuan Zou e al turco Adem Asil (8.366 per entrambi). In scia l’altro cinese Hao You (14.633= e l’armeno Vahagn Davtyan (14.566).

VOLTEGGIO. A fare il vuoto sono stati l’armeno Artur Davtyan (14.900) e il filippino Carlos Yulo (14.849), più attardati il rumeno Gabriel Burtanete (14.633), l’ucraino Igor Radivilov (14.566) e il brasiliano Caio Souza (14.566).

PARALLELE PARI. Numero surreale del cinese Jingyuan Zou, che vola in 15.700 (6.5 la nota di partenza) e precede ampiamente il quotato Yuya Kamoto (15.433) e il solido tedesco Lukas Dauser (15.400). Appena più dietro il filippino Carlos Yulo (15.300) e il turco Ferhat Arican (15.200).

SBARRA. Daiki Hashimoto è il favorito della vigilia e chiude le qualifiche al comando (15.100), ma il giapponese deve guardarsi le spalle dai cinesi Wei Sun (14.833) e Boheng Zhang (14.733). Il cipriota Ilias Georgiou (14.466) guida il plotone degli inseguitori.

23.40 Nel concorso generale ce la fanno Yumin Abbadini (sedicesimo) e Lorenzo Casali (24mo, ultimo dei qualificati).

23.39 L’Italia fa festa con la squadra: tra le otto grandi del Pianeta! Nicola Bartolini è ottavo e tornerà in pedana sabato per inseguire una nuova medaglia.

23.38 Si è concluso il lungo di qualificazione maschile ai Mondiali 2022 di ginnastica artistica.

23.37 ITALIA MAGNIFICA QUINTA NELLA GARA A SQUADRE. MOSCHETTIERI IN FINALE! Impresa storica!

23.36 FINALEEEEEEEEE! NICOLA BARTOLINI IN FINALE AL CORPO LIBERO! Ottavo e ultimo punteggio di ammissione (14.433). L’azzurro si presenterà da Campione del Mondo per difendere il titolo!

23.35 Pena e Kanellos finiscono dietro a Bartolini. Manca solo Tikhonov per festeggiare…

23.25 WOOOOW. Carlos Yulo shoooow! Immenso 15.266 al corpo libero partendo da 6.4, nettamente primo e ora favorito per il titolo. Nicola Bartolini scivola in ottava posizione con 14.433, ma la finale ora è dietro l’angolo. Aspettiamo Pena, Kanellos e Tikhonov: se tutti gli finiranno dietro allora il sardo sarà in finale.

23.22 L’Italia ha ormai messo in ghiaccio il quinto posto nella gara a squadre.

23.20 SEMPRE SETTIMO. Nicola Bartolini conserva il piazzamento, gli australiani non hanno fatto paura. Ormai è fatta, aspettiamo solo per scaramazia. Oggettivamente soltanto Carlos Yulo può superarlo.

23.03 L’Italia viaggia verso il quinto posto nella gara a squadre: Ungheria ferma a 163.262, Francia a 160.862, Australia a 159.330 dopo quattro rotazioni. Il sorpasso sull’Italia appare improbabile.

23.03 Al corpo libero mancano i tre australiani (Bacueti, Thorpe, Mason), il temibilissimo filippino Carlos Yulo, il dominicano Pena, il greco Kanellos e l’azero Tikhonov. Nicola Bartolini è davvero molto vicino all’obiettivo…

23.00 Benjamin Osberger ci ha fatto tremare: 14.266 per il francese! Dietro a Bartolini, sempre settimo. La finale si avvicina sempre di più…

22.50 Ungheria a quota 124.397 a metà gara, Francia a 120.997, Australia a 117.398, Belgio a 115.031. Sono tutte dietro all’Italia nelle proiezioni.

22.47 Ora è la Francia ad andare al corpo libero ma non ci pare che Degouy, Philippe, Saladino, Osberger possano impensierire Nicola Bartolini.

22.46 DIETROOOOOOOOOOOOOO! Meszaros si ferma a 14.233, due decimi sotto a Nicola Bartolini! Il sardo conserva il settimo posto al corpo libero e ora davvero la finale è più vicina…

22.44 Tocca a Meszaros…

22.34 Bartolini osserva Meszaros, sul podio agli ultimi Europei.

22.30 Ora l’Ungheria al corpo libero, Francia alla sbarra, Australia alle parallele, Belgio agli anelli.

22.31 La Francia è attardata di 1.7 punti alle parallele…

22.30 L’Ungheria rimedia tre punti di distacco soltanto alla sbarra.

22.28 L’Australia accusa quattro punti di ritardo dall’Italia dopo due rotazione e non è più un fattore, al pari del Belgio.

22.24 Robert Kirmes sbaglia tantissimo: 13.266, Nicola Bartolini resta settimo al corpo libero!

22.18 La Francia apre con 41.266 al volteggio, a 1.5 punti dall’Italia. Per L’ungheria 42.999 alle parallele, sei decimi meglio degli azzurri.

22.15 I belgi non minano il piazzamento di Nicola Bartolini al corpo libero, sempre settimo con 14.433. Le speranze aumentano…

21.40 Gli avversari più temibili per Bartolini al corpo libero: il finlandese Robert Kirmes, l’ungherese Krisztofer Meszaros, il filippino Carlos Yulo. Le rotazioni al quadrato di Francia, Australia e Belgio fanno meno paura ma bisogna prestare attenzione.

21.34 Alle ore 22.00 inizierà l’ultima suddivisione con Belgio, Australia, Ungheria, Francia. E attenzione anche al filippino Carlos Yulo e al finlandese Robert Kirmes al corpo libero.

21.30 Nicola Bartolini resta settimo al corpo libero con 14.433 ed è sempre in corsa per qualificarsi alla finale.

21.32 La Turchia si ferma a resta addirittura fuori dalla finale! Dodicesima con 241.761. Eliminata anche la Germania che è nona con 243.292. Cina Taipei 14ma con 237.029.

21.30 L’ITALIA RESTA AL QUINTO POSTO. LA FINALE E’ A UN PASSO. Basta che una tra Ungheria, Belgio, Australia e Francia ci finisca dietro. Succederà con altissime probabilità, in barba a qualsiasi scaramanzia.

21.23 La Turchia deve fare 43.4 alla sbarra per superare l’Italia. Sembrano troppi. L’Italia dovrebbe conservare il quinto posto.

21.22 La Turchia è a quota 204.263 ed è attesa dalla chiusura alla sbarra. La Germania è a 203.460 e si esibirà al cavallo. Cina Taipei non va oltre a 197.797 e dovrà esibirsi agli anelli.

21.20 SIIIII. Tutti i tedeschi finiscono dietro a Bartolini! Sempre settimo con 14.433.

21.05 Ora Turchia alle parallele, Germania al corpo libero, Cina Taipei al cavallo.

21.00 La Turchia accusa nove decimi di ritardo dall’Italia al volteggio. La Germania sprofonda alla sbarra: prende cinque punti di ritardo dall’Italia, finirà dietro!

20.57 Nessuno passa davanti a Nicola Bartolini, che resta settimo al corpo libero.

20.42 Ora Germania alle parallele, Cina Taipei alla sbarra, Turchia agli anelli.

20.40 Nicola Bartolini sembra settimo al corpo libero.

20.35 La Turchia sembra non fare paura! 37.633 al cavallo, 2.7 punti in meno rispetto all’Italia. L’Italia rifala 1.6 punti a Cina Taipei alle parallele e otto decimi alla Germania al volteggio.

20.20 Ora Cina Taipei alle parallele, Turchia al cavallo, Germania al volteggio.

20.19 La Turchia ha totalizzato 41.533 al corpo libero, quattro decimi in meno dell’Italia. Cina Taipei 42.400 al volteggio, tre decimi in meno dell’Italia. Germania 40.298 agli anelli, 1.1 punti meglio dell’Italia.

20.17 OTTIMO! Ahmet Ondet 13.800, Yunus Gundogdu 11.866. Nicola Bartolini resta settimo al corpo libero!

20.10 I turchi Adem Asil (14.133) e Mehmet Kosak (13.600) si accomodano dietro a Bartolini al corpo libero.

19.58 Turchia al corpo libero, Germania agli anelli, Cina Taipei al volteggio, Egitto al cavallo.

19.50 Tra dieci minuti ripartiranno le qualificazioni. L’Italia è quinta e insegue la finale a squadre, Nicola Bartolini è settimo al corpo libero. Si riparte con Turchia, Germania, Cina Taipei ed Egitto.

19.40 Nel frattempo Enrico Casella ha ufficializzato la formazione per la Finale a squadre femminile di domani.

PARALLELE ASIMMETRICHE: Villa, Maggio, D’Amato

TRAVE: Villa, Maggio, Esposito

CORPO LIBERO: Maggio, D’Amato, Esposito

VOLTEGGIO: Maggio, D’Amato, Esposito

18.50 Ci risentiamo dunque tra un’oretta per seguire le altre suddivisioni e vedere se l’Italia e Nicola Bartolini riusciranno ad accedere alle finali di questi Mondiali.

18.35 Alle ore 20.00 inizierà la quinta suddivisione delle sei in programma. Spazio a Turchia, Germania, Cina Taipei ed Egitto.

18.33 Yumin Abbadini è 14mo nel concorso generale (81.532), Lorenzo Casali è 17mo (79.765). Possono sperare nella finale all-around.

18.31 Nicola Bartolini è settimo al corpo libero e rischia seriamente di non qualificarsi alla Finale di Specialità. Solo il sardo è in lizza per l’ingresso tra i migliori otto sul singolo attrezzo. Out Levantesi alle parallele e Macchini alla sbarra.

18.30 L’Italia deve stare molto attenta alla Turchia. Germania e Francia vanno prese sempre con le pinze, Cina Taipei non è da sottovalutare, buttiamo un occhio anche all’Ungheria. Ma fare meglio di 247.661 non sarà facile per nessuno. L’Italia può sognare in grande.

18.29 L’Italia è davvero vicina alla qualificazione alla finale, ma bisognerà aspettare il responso delle prossime due suddivisioni. Mancano ancora Turchia, Germania, Cina Taipei, Francia, Australia, Ungheria, Belgio.

18.28 L’ITALIA E’ QUINTAAAAAAAAA! 247.661 punti, prova solidissima di squadra. Moschettieri su di giri, compatti, coesi, tonici, precisi e bravi a non commettere grossi errori. Gli azzurri si lasciano alle spalle Spagna, Brasile, Corea del Sud, Canada. Ci prevedono le corazzate Giappone, Gran Bretagna, USA e Cina.

18.27 NICOLA BARTOLINI 14.433. Il Campione del Mondo ottiene 8.533 per l’esecuzione su un esercizio da 5.9 di D Score. Il sardo è settimo e ora deve incrociare le dita per qualificarsi alla finale, mancano ancora due suddivisioni e solo i migliori otto accedono all’atto conclusivo.

18.24 Bravo Lorenzo: 13.833 (5.5). E ORA TUTTI CON NICOLA BARTOLINI!

18.20 Portiamoci a casa il 13.666 (5.1) di Yumin Abbadini e ora Lorenzo Casali, sempre eccellente al quadrato. Sarà il preludio alla chiusura di Nicola Bartolini.

18.17 Matteo Levantesi apre con 13.233 al quadrato, ma ora si inizia a salire pian piano. Tocca ad Abbadini.

18.14 Ora l’Italia al corpo libero con Levantesi, Abbadini, Casali, Bartolini. Ci giochiamo il Campione del Mondo di specialità!

18.10 Facciamo un po’ di calcoli. L’Italia ha bisogno di totalizzare 39.8 punti al corpo libero per scavalcare la Spagna (media del 13.3) e di 38.3 per superare la Corea del Sud. Sono obiettivi ampiamente alla portata. Il vantaggio sull’Olanda è di 1.8 punti e i tulipani andranno alla sbarra, addirittura 3.2 punti sul Brasile che andrà al volteggio. L’Italia potrebbe piazzarsi in quinta posizione provvisoria!

18.09. L’Italia è a quota 205.729 alla vigilia dell’ultima rotazione. Olanda ferma a 203.994, Brasile a 202.561.

18.08 Bella rotazione per l’Italia alla sbarra, chiusa con 41.166. Un punto secco inflitto alla Spagna nel parziale, 1.4 alla Corea del Sud.

18.07 Purtroppo non è la versione migliore di Carlo Macchini: 14.066 con 6.1 di D Score. Il marchigiano non parteciperà alla finale, ma il punteggio è ottimo per la squadra.

18.05 E accogliamo con super favore anche il 13.600 di Yumin Abbadini (5.6 la nota di partenza). CARLO MACCHINI, QUARTO AI MONDIALI LO SCORSO ANNO: ABBIAMO BISOGNO DELLA ZAMPATA. In stagione ha faticato, vediamo cosa saprà fare nel momento clou.

18.03 Bravo Matteo Levantesi a portare a casa un tonico 13.500 (5.4) e a risollevare subito la situazione: questa è squadra. Yumin Abbadini è il Campione Italiano di specialità: ci attendiamo una bella prova.

18.01 Noooo. Arriva il primo errore di rilievo della serata. Solo 12.000 per Lorenzo Casali. Subito Matteo Levantesi per rimettere la barra a dritta.

17.59 Italia alla sbarra con Lorenzo Casali, Matteo Levantesi, Yumin Abbadini, Carlo Macchini.

17.57 Si può davvero fare. Ma serviranno altre due rotazioni da tutto cuore. Ora l’Italia andrà alla sbarra e si giocherà il super specialista Carlo Macchini.

17.56 L’Italia è a quota 164.563 dopo quattro rotazioni e precede Olanda (162.962) e Brasile (162.795).

17.55 L’Italia ottiene un totale di 42.333 alle parallele, si cedonio 1.4 punti alla Spagna ma se ne rifilano 1.6 alla Corea del Sud!

17.55 ANDIAMOOO! Nicola Bartolini timbra 14.100 con un magico 9.0 di esecuzione. Chiusura di rotazione da urlo per una bellissima Italia!

17.53 Tocca a Nicola Bartolini per provare a migliore il 13.2 di Casali.

17.52 ECCELLENTE! Matteo Levantesi stampa 14.533 (5.9 il D Score). Punteggio di lusso per la gara di squadra. Il marchigiano non riuscirà a qualificarsi per la finale di specialità, ma servirà un punteggio di almeno 14.900…

17.50 Meno preciso Lorenzo Casali che si ferma a 13.200 (5.8). Ci affidiamo alla classe dello specialista Matteo Levantesi.

17.48 Prova energica di Yumin Abbadini: 13.700 (5.3). Ora Lorenzo Casali per dare ulteriore slancio alla prova dell’Italia.

17.45 Yumin Abbadini pronto per la prova alle parallele. Rotazione importante per l’Italia nella corsa verso la finale a squadre.

17.40 L’Italia alle parallele pari con Abbadini, Casali, Levantesini, Bartolini.

17.38 Ora l’Italia si dirige alle parallele, ci giochiamo lo specialista Matteo Levantesi: finalista agli ultimi Europei.

17.37 A metà gara il Brasile ha totalizzato 123.463, l’Olanda si ferma a 121.163.

17.34 L’Italia gira a metà gara con 122.230 punti. Attendiamo i responsi di Olanda e Brasile.

17.33 Italia di spessore alla tavola, rotazione da 42.733. Rifiliamo sei decimi alla Spagna nel parziale, ma perdiamo 1.1 punti dalla Corea del Sud. Siamo in piena corsa per la finale a metà gara, ma la missione è complicata.

17.32 ANDIAMOOOOOOOOOOOOOO! MAGICO 14.600 DI NICOLA BARTOLINI! FIAMMATE AL VOLTEGGIO!

17.30 SUPEEEEEEEEEEEEEER! 14.400 di Casali. Punteggio che ci fa benissimo. Bartolini deve fare meglio!

17.29 Levantesi ottiene un positivo 13.833. Casali deve cercare di tenere la media prima della stoccata di Bartolini.

17.28 Abbadini porta a casa un buon 13.600. Tocca a Levantesi.

17.27 Yumin Abbadini è pronto per aprire la rotazione al volteggio.

17.24 Ora l’Italia andrà al volteggio con Yumin Abbadini, Matteo Levantesi, Lorenzo Casali, Nicola Bartolini. Ci aspettiamo la bordata del sardo.

17.22 L’Italia totalizza 79.497 dopo due attrezzi. Brasile 82.331 tra parallele e sbarra, Olanda 81.198 tra corpo libero a cavallo. La gara è appena iniziata.

17.20 L’Italia chiude la rotazione agli anelli con 39.132 punti, tre decimi peggio della Spagna e tre decimi meglio della Corea.

17.20 Nicola Bartolini non riesce a superarsi: 12.833 (4.3), è il suo punteggio a essere scartato per la seconda volta.

17.17 Matteo Levantesi si ferma sotto al muro dei 13 punti: 12.866 (4.7). Nicola Bartolini prova a fare meglio per scartare questo punteggio.

17.15 Un 13.000 tondo tondo per Yumin Abbadini partendo da 4.7. Vediamo se Matteo Levantesi riesce a portare a casa qualche decimo in più.

17.12 Proseguiamo sulla strada della continuità, quella che fa la differenza nelle gare a squadre: 13.266 di Casali. Ora Abbadini cercherà di ripetersi su quei livelli.

17.09 Lorenzo Casali sale sugli anelli.

17.07 Non ci aspetta una rotazione semplice, ma dopo l’ottiva prova confezionata al cavallo non si può avere paura degli anelli. L’Italia ha i mezzi per tenere botta, lo ha fatto vedere agli Europei.

17.05 Ora l’Italia si trasferisce agli anelli, non abbiamo specialisti di razza (Lodadio e Maresca sono a casa). Bisogna lavorare ancora su compattezza e precisioni. Al castello saliranno nell’ordine: Casali, Abbadini, Levantesini, Bartolini.

17.03 L’Italia completa una solidissima rotazione al cavallo, l’attrezzo più ostico: Brillante 40.365! Nettamente meglio del 39.166 della Spagna e del 38.666 della Corea, su un attrezzo non nostro. Solo due decimi in meno della Cina e sei in meno della Gran Bretagna. BRAVISSIMI!

17.02 MAGICOOOO! Stupendo Yumin Abbadini: 13.966 (5.5 il D Score). Punteggio pesantissimo per l’Italia, si può scartare il risultato di Bartolini.

16.59 Nicola Bartolini commette qualche sbavatura e si ferma a 12.266 (5.0). Piccolo passaggio a vuoto, ma Yumin Abbadini è eccellente su questo attrezzo e può rimediare.

16.56 Siamo in carreggiata: 13.166 (4.8). Esercizio semplice di Casali, ma l’esecuzione non manca. Dobbiamo lavorare su una solida media ed evitare gli errori. Ora Nicola Bartolini.

16.55 Bene, bene: 13.233 (5.2 il D Score). Esercizio solido del marchigiano, quello che serve in ottica squadra. Ora Lorenzo Casali.

16.54 SI PARTE! CARLO MACCHINI AL CAVALLO.

16.53 Per puntare alla finale a squadre bisognerebbe provare a fare più del 244.093 della Corea del Sud. Battere il 245.594 della Spagna varrebbe una seria ipoteca.

16.52 La gara sta per iniziare, i Moschiettieri vogliono dire la loro.

16.50 Carlo Macchini avrà l’arduo compito di rompere il ghiaccio al cavallo.

16.48 Nicola Bartolini insegue la finale al corpo libero, dove difende il titolo. Matteo Levantesi punta alle parallele, Carlo Macchini alla sbarra. Questi gli obiettivi individuali, Yumin Abbadini e Lorenzo Casali ci proveranno sul giro completo.

16.45 Nella stessa suddivisione anche le quotate Olanda e Brasile, oltre alla Colombia e a due gruppi misti.

16.42 Gli azzurri stanno effettuando gli ultimi preparativi prima di entrare in pedana.

16.40 La qualificazione alla Finale è un obiettivo arduo da raggiungere, ma i vicecampioni d’Europa hanno il compito di provare a essere tra le migliori otto.

16.38 Sarà un avvio ostico per gli azzurri sull’attrezzo più complicato. Bisognerà contenere gli errori e puntare sulla solidità di squadra.

16.36 L’Italia inizierà la propria avventura al cavallo con maniglie. Questo l’ordine di rotazione: Macchini, Casali, Bartolini, Abbadini.

16.34 Carlo Macchini avrà il compito di piazzare una stoccata di lusso alla sbarra (lo scorso anno fu quarto) e si cimenterà anche al cavallo. Yumin Abbadini è il Campione d’Italia sul giro completo e lo vedremo su tutti gli attrezzi al pari di Lorenzo Minh Casali, molto atteso al quadrato.

16.32 Nicola Bartolini si cimenterà su cinque attrezzi: al corpo libero da Campione del Mondo, imperdibile la stoccata al volteggio, cercherà di portare a casa punti pesanti tra cavallo, anelli e sbarra. Matteo Levantesi darà il massimo alle parallele pari, ma ha buoni mezzi anche alla sbarra e poi gareggerà in difesa tra anelli, volteggio, corpo libero.

16.30 E ora scocca l’ora dell’Italia! I Moschettieri in pedana dalle ore 16.50!

16.29 Il giapponese Daiki Hashimoto è una sentenza alla sbarra: 15.100 per precedere i cinesei Wei Sun (14.833) e Boheng Zhang (14.733).

16.28 Alle parallele pari primeggia il cinese Jingyuan Zou con 15.700, il giapponese Yuya Kamoto si inserisce in seconda piazza con 15.433.

16.27 Al volteggio balza in testa il rumeno Gabriel Burtanete (14.633), precedendo l’ucraino Igor Radivilov (14.566).

16.26 Agli anelli giganteggia il britannico Courtney Tulloch con 14.666, tallonato dai cinesi Jingyuan Zou (14.666) e Hao You (14.633).

16.25 Al cavallo con maniglie resta sempre al comando lo statunitense Stephen Nedoroscik (15.233) davanti al kazako Nariman Kurbanov (15.033).

16.24 Al corpo libero primeggia il giapponese Ryosuke Doi con 14.733, precedendo di 33 millesimi il kazako Milad Karimi.

16.23 Il giapponese Wataru Tanigawa balza al comando del concorso generale con 84.731, precedendo il britannico Joe Fraser (83.964) e il cinese Boheng Zhang (83.766).

16.20 Si è conclusa la terza suddivisione. Gara superlativa del Giappone, che vola al comando con 260.395 davanti a Gran Bretagna (252.793), USA (252.295) e Cina (249.929).

14.23 Alle ore 16.50 toccherà all’Italia, impegnata nella quarta di sei suddivisioni.

14.21 Alla sbarra arriva la doppietta cinese con Wei Sun (14.833) e Boheng Zhang (14.733), poi lo statunitense Brody Malone (14.433).

14.20 Bordata cosmica del favoritissimo cinese Jingyuan Zou: 15.700 partendo da 6.5, distaccati i britannici Joe Fraser (15.066) e Giarnii Regini-Moran (14.966).

14.19 Al volteggio emerge la qualità dei sudcoreani Junho Lee (14.450) e Hansol Kim (14.433), poi i britannici Courtney Tulloch e Jake Jarman (14.200 e 14.133).

14.18 Agli anelli è battaglia serratissima: il britannico Courtney Tulloch e il cinese Jingyuan Zou totalizzano 14.666, l’altro cinese Hao You si ferma a 14.633.

14.17 Lo statunitense Stephen Nedoroscik resta al comando con 15.233, ma il kazako Nariman Kurbanov lo tallona (15.033).

14.16 Al corpo libero primeggia il kazakon Milad Karimi (14.733), che precede il britannico Giarnni Regini-Moran (14.533) e il cinese Boheng Zhang (14.500).

14.15 Il britannico Joe Fraser vola al comando del concorso generale con 83.964, precedendo il cinese Boheng Zhang (83.766).

14.14 Si è conclusa la seconda suddivisione. La Gran Bretagna è balzata al comando con 252.793, mezzo punto meglio degli USA. La Cina è stata meno splendente del solido ed è terza con 249.929, poi la Corea del Sud a quota 244.093..

12.28 Lo statunitense Brody Malone fissa 14.333 per la vetta alla sbarra, lontano il canadese Felix Dolci (13.766).

12.27 Eccellenti le parallele dello statunitense Colt Walker, che con 14.866 precede il connazionale Asher Hong (14.600).

12.26 Due salti al volteggio solo per lo statunitense Asher Hong (13.999) e il neozelandese William Fu-Allen (12.783).

12.25 Gli anelli sono per il momento il terreno dello statunitense Donnell Whittenburg (14.333), delude l’austriaco Vinzenz Hoeck (13.933).

12.24 Superlativa staffilata dello statunitense Stephen Nedoroscik al cavallo con maniglie: enorme 15.233 per il Campione del Mondo, che precede il canadese Zachary Clay (14.200).

12.22 Lo statunitense Donnell Whittenburg guida al corpo libero con 14.133 precedendo di misura il canadese William Emard (14.100).

12.21 Lo statunitense Asher Hong si piazza davanti a tutti nel concorso generale con 83.299, precedendo il connazionale Brody Malone (82.631) e il canadese Felix Dolci (78.330).

12.20 Gli USA primeggiano nettamente nella prima suddivisione con il punteggio di 252.295. Molto più distaccate il Canada (242.962) e la Svizzera (236.495).

12.19 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualfiche maschili dei Mondiali 2022 di ginnastica artistica. Si è conclusa la prima suddivisione.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2022 di ginnastica artistica. A Liverpool (Gran Bretagna) vanno in scena le qualificazioni maschili: sei suddivisioni e tredici ore di gara per scoprire quali saranno gli ammessi alle varie finali. Si preannuncia grande spettacolo, con i migliori atleti in circolazione chiamati in pedana per cercare di staccare il biglietto per gli atti conclusivi.

L’Italia gareggerà alle ore 16.50 nella quarta suddivisione: i Moschettieri puntano a raggiungere la finale a squadre dopo aver conquistato la medaglia d’argento ai recenti Europei. Nicola Bartolini si cimenterà su cinque attrezzi: al corpo libero da Campione del Mondo, imperdibile la stoccata al volteggio, cercherà di portare a casa punti pesanti tra cavallo, anelli e sbarra. Matteo Levantesi darà il massimo alle parallele pari, ma ha buoni mezzi anche alla sbarra e poi gareggerà in difesa tra anelli, volteggio, corpo libero.

Carlo Macchini avrà il compito di piazzare una stoccata di lusso alla sbarra (lo scorso anno fu quarto) e si cimenterà anche al cavallo. Yumin Abbadini è il Campione d’Italia sul giro completo e lo vedremo su tutti gli attrezzi al pari di Lorenzo Minh Casali, molto atteso al quadrato. Sono particolarmente attese le corazzate Giappone, Cina, USA e Gran Bretagna: sulla carta sono le favorite per il podio. Da non perdere Francia, Germania, Olanda, Spagna, Belgio, Svizzera, Cina Taipei, Ucraina, Turchia.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualificazioni maschili ai Mondiali 2022 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.30 e si andrà avanti fino a mezzanotte. Buon divertimento a tutti.

Foto: Simone Ferraro/FGI