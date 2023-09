Golf, PGA Tour: Tony Finau completa la vittoria wire-to-wire allo Houston Open! Molinari chiude al 47° posto

Per anni Tony Finau è stato considerato un “bellissimo perdente”. Un giocatore sempre in odore di top10 e piazzamenti importanti, ma mai in grado di trovare quel lampo che lo portasse al successo. Evidentemente qualcosa è cambiato nelle ultime stagioni e in questo weekend di Houston l’ha dimostrato ancora una volta.

Con quattro giorni di golf eccezionale, il nativo di Salt Lake City ha centrato il quinto successo in carriera sul PGA Tour, dominando il Cadence Bank Houston Open 2022. In testa alla classifica già dal primo giorno, ha costruito un enorme vantaggio in un secondo giro da antologia, per poi gestire senza affanno nelle ultime due tornate. Il punteggio finale recita -16 e i colpi di vantaggio sul secondo sono quattro solo per un evidente rilassamento nelle ultime buche in cui ha perso tre ininfluenti colpi. 65 62 68 69, questa la sequenza di score che gli ha portato una straordinaria vittoria wire-to-wire.

Alle sue spalle si è piazzato un ottimo Tyson Alexander, al miglior risultato in carriera. Decisivo per lui il putt alla buca 18 che gli è valso il quinto birdie di giornata con cui ha staccato l’inglese Ben Taylor per ottenere la seconda piazza in solitaria. A Taylor è mancato il guizzo finale, al termine di un turno chiuso in pari con il PAR.

Un terzetto di giocatori condivide la quarta piazza, a distanza di tre colpi da Taylor e ben otto dal vincitore. Si tratta dei due statunitensi Trey Mullinax ed Alex Smalley, insieme allo svedese Alex Noren. Un ottimo ultimo giro ha permesso al numero 2 del mondo Scottie Scheffler di chiudere comunque in top10 un torneo in cui non è mai stato realmente protagonista. 47a piazza col punteggio di +2 per un Francesco Molinari troppo altalenante nel corso dei quattro round per competere per i piazzamenti di rilievo.

Foto: LaPresse