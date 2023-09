Calendario Serie A basket: orari partite 19-20 novembre, chi gioca, programma, streaming

Dopo la sosta per gli impegni della Nazionale – al netto dell’Eurolega che non si è mai fermata – ritorna in campo la Serie A di basket, con la settima giornata della regular season 2022-2023 in programma nel fine settimana. Scopriamo quindi insieme quali sfide ci attendono nel massimo campionato tricolore della palla a spicchi.

Sono due gli anticipi previsti per questo sabato sera: alle 19:00 saranno l’Openjobmetis Varese e l’Umana Reyer Venezia ad inaugurare il turno, mentre alle 20:30 sarà la volta dell’UNAHotels Reggio Emilia che ospita al PalaBigi la Tezenis Verona.

Passando poi a domani domenica 20 novembre, alle ore 16:00 è in programma il match tra la GeVi Napoli e la Nutribullet Treviso. Un’ora più tardi, alle 17:00, la Dolomiti Energia Trentino attende alla BLM Group Arena la capolista Virtus Bologna.Alle 17:30 sfida molto interessante tra la Germani Brescia e la Bertram Derthona Tortona, con questa partita che sarà visibile in chiaro su DMAX (canale 52 del Digitale Terrestre). Proseguendo nel tardo pomeriggio, alle ore 18:00, è il momento dei Campioni d’Italia dell’EA7 Emporio Armani Milano che affrontano al Forum di Assago la Pallacanestro Trieste.

Mezz’ora più tardi, alle 18:30, l’Happy Casa Brindisi vuole cercare di rispettare il fattore campo contro la Carpegna Prosciutto Pesaro che sta mettendo in difficoltà diverse squadre.Chiude il weekend di basket Nazionale il posticipo tra la Dinamo Sassari e la neo-promossa Givova Scafati, con palla a due prevista alle ore 20:00.

Di seguito riepiloghiamo il programma completo delle partite valevoli per la settima giornata di Serie A, con i dettagli delle dirette TV su DMAX (in chiaro) e su Eurosport 2 HD, oltre alle dirette streaming su Eurosport Player, Discovery+, DAZN ed Eleven Sports.

BASKET, SETTIMA GIRONATA SERIE A 2022-2023: IL PROGRAMMA

Sabato 19 Novembre

Ore 19:00 Openjobmetis Varese-Umana Reyer Venezia

Ore 20:30 UNAHotels Reggio Emilia-Tezenis Verona

Domenica 20 Novembre

Ore 16:00 GeVi Napoli- Nutribullet Treviso

Ore 17:00 Dolomiti Energia Trentino-Virtus Segafredo Bologna

Ore 17:30 Germani Brescia-Bertram Derthona Tortona

Ore 18:00 EA7 Emporio Armani Milano-Pallacanestro Trieste

Ore 18:30 Happy Casa Brindisi-Carpegna Prosciutto Pesaro

Ore 20:00 Banco di Sardegna Sassari-Givova Scafati

BASKET, SETTIMA GIRONATA SERIE A 2022-2023: DOVE SEGUIRE I MATCH

Diretta TV: DMAX (Canale 52 del Digitale Terrestre ed in chiaro per tutti per Brescia-Tortona) ed Eurosport 2 HD (per Reggio Emilia-Verona e Napoli-Treviso)

Diretta streaming: Eurosport Player, Discovery+, DAZN, Eleven Sports

Credit: Ciamillo