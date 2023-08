Basket, Serie A: Milano sfida in trasferta Pesaro, derby per la Virtus Bologna. Tortona vuole continuare a sognare

Sesta giornata della Serie A di basket 2022-2023, con il programma del weekend imminente che prevede un solo anticipo nel sabato sera e le restanti partite distribuite tra il pomeriggio e la serata di domenica 6 Novembre. Scopriamo insieme quali sfide ci attendono sui parquet del massimo Campionato italiano di basket.

Match tra due squadre in cerca di un pronto riscatto quello che vedrà la Nutribullet Treviso contrapporsi alla Germani Brescia nell’unica partita in programma domani sera sabato 5 Novembre (ore 20:30). I veneti hanno perso di due punti contro l’Openjobmetis Varese (87-85), con una sola vittoria all’attivo fino a qui. Ko al foto-finisch per la Leonessa in Campionato contro la Carpegna Prosciutto Pesaro in casa (97-98), dopo aver capitolato anche in EuroCup all’overtime contro i francesi del Mindicelice JL Bourge-en-Bresse.

Ad aprire il programma della domenica di basket saranno la Givova Scafati e l’Openjobmetis Varese (ore 16:00). I campani cercano il secondo sigillo in Serie A, a fronte di quattro battute d’arresto – l’ultima in trasferta contro Trento per 75-68. Discorso diverso per i biancorossi lombardi, che puntano al terzo successo in fila per rimanere in scia alle battistrada (3-2 il record di Varese). Sfida dal sapore ‘classico’, invece, quella che andrà in scena alle ore 17:00 tra la Carpegna Prosciutto Pesaro e l’EA7 Emporio Armani Milano. I marchigiani hanno espugnato il PalaLeonessa per 97-98 a fil di sirena, mentre i meneghini provano a rialzare subito la testa dopo due ko consecutivi in Eurolega contro le corazzate spagnole Barcellona e Real Madrid, senza far scappare la rivale Virtus Bologna in Serie A (4-1 il record dei Campioni d’Italia).

Match che si può definire come ‘derby dell’Adige’ quello tra la Tezenis Verona e la Dolomiti Energia Trentino, con palla a due prevista alle 17:30 all’AGSM Forum. Gli scaligeri sono usciti sconfitti nettamente dall’Olimpia Milano nel confronto del Forum di una settimana fa (78-54), mentre l’Aquila Trento vuole la seconda vittoria in fila per continuare a rimanere nel gruppo delle migliori (3-2 di score dopo cinque turni). Un’ora più tardi, alle 18:30, la Pallacanestro Trieste ospita all’Allianz Dome la Dinamo Sassari. I friulani hanno mostrato tutto il loro carattere nel posticipo della scorsa domenica al PalaBarbuto di Napoli, portandosi a casa la prima vittoria in Campionato dopo 45’ di battaglia (92-95): la squadra di coach Marco Legovich vuole confermarsi anche di fronte al proprio pubblico. Il Banco di Sardegna vuole sbloccarsi anche in trasferta, dove i sardi non sono ancora riusciti a far saltare il fattore campo nei turni disputati lontano dal PalaSerradimigni.

Alle 19:00 l’Happy Casa Brindisi attende la capolista Bertram Derthona Tortona, con i piemontesi che continuano a dettare legge insieme alla Virtus Bologna senza conoscere la parola ‘sconfitta’: cinque vittorie in altrettante partite disputate, l’ultima proprio domenica in casa contro l’Umana Reyer Venezia. I pugliesi vogliono cancellare invece il brutto ko rimediato contro l’UNAHotels Reggio Emilia dello scorso turno (92-78). Alle 19:30 sarà il turno dell’Umana Reyer Venezia, che al Taliercio affronta la GeVi Napoli. I lagunari sono usciti sconfitti contro la capolista Tortona (77-61), mentre i partenopei hanno ceduto alla Pallacanestro Trieste per 92-95 all’overtime, dopo aver accarezzato anche la possibilità di aggiudicarsi la sfida. A chiudere il programma di questo weekend di grande basket, infine, sarà la Virtus Bologna: i bianconeri attendono al PalaDozza l’UNAHotels Reggio Emilia (ore 20:30), per provare a mantenere la prima posizione al pari di Tortona (5-0 di record per entrambe le compagini) in vista del derby tutto italiano di Eurolega della settimana prossima contro l’Olimpia Milano.

Credit: Ciamillo