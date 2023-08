Basket: la Dinamo Sassari rilascia Chinanu Onuaku, separazione pesante per il Banco di Sardegna

A sorpresa, ma forse neanche troppo, il Banco di Sardegna Sassari con un comunicato annuncia il rilascio del proprio centro titolare, Chinanu Onuaku. Finisce così, dunque, l’avventura in Serie A del ventiseienne nativo di Larham e prodotto di Louisville.

Il comunicato della Dinamo è particolarmente stringato: “La Dinamo Banco di Sardegna comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il giocatore Chinanu Onuaku. Il Club ringrazia l’atleta americano per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera“. Non si fa menzione alcuna delle cause del divorzio.

Queste, però, emergono dall’ambiente circostante e anche dall’evoluzione del suo gioco. Inizialmente spumeggiante, il basket di Onuaku è diventato sempre più incomprensibile, e di pari passo sarebbe andato il suo rapportarsi con la squadra, molto a corrente alternata e soprattutto molto selettivo (con i propri connazionali, in sostanza). Nondimeno, a giocare un ruolo decisivo sono stati indolenza e poca aggressività (sportivamente parlando).

Onuaku chiude la propria avventura in Italia con queste medie: in Serie A 13.2 punti e 7.3 rimbalzi in 21.5 minuti, in Champions League 18 e 9.3, e qui era anche terzo per valutazione in tutta la competizione (con 26) nonostante lo 0-3 della Dinamo, che in campionato ha un record di 2-4. In un modo o nell’altro, ora Sassari dovrà trovare un altro centro.

Credit: Ciamillo