Atletica, Nekagenet Crippa vince il Cross Valmusone: candidatura per gli Europei insieme al fratello Yeman

Nekagenet Crippa ha vinto il Cross Valmusone a Osimo (in provincia di Ancona). Il 28enne trentino, all’esordio stagionale nella corsa campestre, ha preso il largo nel secondo dei cinque giri e ha completato i 10 chilometri con il tempo di 30:12, candidandosi per la convocazione agli Europei 2022 di cross, in programma il prossimo 11 dicembre a Venaria Reale (in provincia di Torino). Alla rassegna continentale parteciperà anche suo fratello Yeman, Campione d’Europa dei 10000 metri.

Alle sue spalle si è piazzato il bergamasco Ahmed Ouhda (30:51), terzo posto per l’altro trentino Nikolas Loss (30:56). Tra le donne, invece, si è imposta Verity Ockenden sulla distanza dei sette chilometri (23:11), riuscendo a battere Valentina Gemetto (23:34) ed Elisa Palmero (23:53). Nel cross corto di 3 chilometri, indicativo per la staffetta mista degli Europei, prevale nettamente Yassin Bouih in 8:31 nei confronti di Marco Ranucci, secondo con 8:46.

Foto: Strappato/organizzatori