Quanto costa la bici di Filippo Ganna per il Record dell’Ora? Cifre astronomiche, ne esistono solo 3!

Filippo Ganna andrà a caccia del Record dell’Ora. L’ex Campione del Mondo a cronometro inseguirà l’impresa sabato 8 ottobre, quando scenderà in pista al Velodromo di Grenchen. Il piemontese ha un chiaro obiettivo in terra svizzera: demolire l’attuale primato, ovvero i 55,548 km raggiunti dal britannico Dan Bigham lo scorso 19 agosto proprio nell’impianto elvetico. L’ingegnere della Ineos Grenadiers, proprio la squadra del nostro portacolori, effettuò un test che dovrebbe aprire la strada all’azzurro.

Filippo Ganna potrà fare affidamento su una bicicletta speciale realizzata da Pinarello. Per costruire questo mezzo futuristico, un gioiello della tecnica e dell’aerodinamica, sono servite centinaia di ore di studio con un’unico obiettivo: permettere al 26enne di entrare nella storia. Stiamo parlando di una bicicletta dalle cifre astronomiche: il costo è di 60.000 euro e ne esistono soltanto tre esemplari in tutto il mondo, tutti saranno a Grenchen per il tentativo del verbanese. Successivamente ne verranno prodotti altri ed entrerà in commercio.

Precisiamo subito che questa bicicletta, appunto al costo stimato di 60.000 euro, non sarà acquistabile facilmente in negozio. Per regolamento dell’UCI deve essere un esemplare acquistabile sul mercato, ma bisognerà richiederlo a Pinarello poiché è necessaria una realizzazione su misura visto che si utilizza la tecnologia 3D.

Il modello si chiama Bolide F HR 3D ed è stato costruito in tecnologia di stampa in tridimensione. Lo sviluppo metrico del rapporto fisso garantirà una cadenza ottimale ai pieni regimi. La stampa 3D è una particolare lega di alluminio, chiamata Scalmalloy, di proprietà di Airbus, che va a comporre la bicicletta del corridore italiano già campione del mondo a cronometro.

QUANTO COSTA LA BICI DI FILIPPO GANNA PER IL RECORD DELL’ORO?

Il prezzo della bicicletta Bolide F HR 3D realizzato da Pinarello è stimato in 60.000 euro.

Photo LiveMedia/Laurent Sanson