Progressione Record dell’Ora: Filippo Ganna demolisce tutti i primati, ribaltati 129 anni di storia

Filippo Ganna ha portato il Record dell’Ora in una nuova dimensione, completando 56,792 chilometri nei sessanta minuti pedalati sul Velodromo di Grenchen. L’ex Campione del Mondo a cronometro è stato semplicemente maiuscolo in terra elvetica e ha asfaltato il precedente di 55,548 siglato dal britannico Dan Bigham lo scorso 19 agosto. Il piemontese si è scatenato in sella alla sua bicicletta Pinarello e ha siglato anche la miglior prestazione umana della storia, liquidando il 56,365 km di Chris Boardman datato 1996.

Il Record dell’Ora è vecchio di quasi 130 anni, il primo a firmarlo fu il francese Henri Desgrange con 35,325 km nel 1893. Tre italiani sono riusciti nell’impresa prima di Filippo Ganna: Giuseppe Olmo nel 1935, Fausto Coppi nel 1942, Ercole Baldini nel 1956. Francesco Moser spostò l’asticella nel 1984, ma l’UCI non ha riconosciuto quel tipo di bici e le ha derubricate a miglior prestazione umana come successe con Chris Boardman. Di seguito la progressione del Record dell’Ora.

PROGRESSIONE RECORD DELL’ORA

Atleta Distanza Luogo Data Henri Desgrange 35,325 km Parigi 11 maggio 1893 Jules Marie Dubois 38,220 km Parigi 31 ottobre 1894 Oscar Van Den Eynde 39,240 km Parigi 30 luglio 1897 William (Willie) Hamilton 40,781 km Denver 9 luglio 1898 Lucien Petit-Breton 41,110 km Parigi 24 agosto 1905 Marcel Berthet 41,520 km Parigi 20 giugno 1907 Oscar Egg 42,122 km Parigi 22 agosto 1912 Marcel Berthet 42,741 km Parigi 7 agosto 1913 Oscar Egg 43,525 km Parigi 21 agosto 1913 Marcel Berthet 43,775 km Parigi 20 settembre 1913 Oscar Egg 44,247 km Parigi 18 giugno 1914 Jan Van Hout 44,588 km Roermond 25 agosto 1933 Maurice Richard 44,777 km Sint-Truiden 29 agosto 1933 Giuseppe Olmo 45,090 km Milano 31 ottobre 1935 Maurice Richard 45,325 km Milano 14 ottobre 1936 Frans Slaats 45,485 km Milano 29 settembre 1937 Maurice Archambaud 45,767 km Milano 3 novembre 1937 Fausto Coppi 45,798 km Milano 7 novembre 1942 Jacques Anquetil 46,159 km Milano 29 giugno 1956 Ercole Baldini 46,394 km Milano 19 settembre 1956 Roger Rivière 46,923 km Milano 18 settembre 1957 Roger Rivière 47,347 km Milano 23 settembre 1958 Ferdinand Bracke 48,093 km Roma 30 ottobre 1967 Ole Ritter 48,653 km Città del Messico 10 ottobre 1968 Eddy Merckx 49,431 km Città del Messico 25 ottobre 1972 Chris Boardman 49,441 km Manchester 27 ottobre 2000 Ondřej Sosenka 49,700 km Mosca 19 luglio 2005 Jens Voigt 51,115 km Grenchen 18 settembre 2014 Matthias Brändle 51,852 km Aigle 30 ottobre 2014 Rohan Dennis 52,491 km Grenchen 8 febbraio 2015 Alex Dowsett 52,937 km Manchester 2 maggio 2015 Bradley Wiggins 54,526 km Londra 7 giugno 2015 Victor Campenaerts 55,089 km Aguascalientes 16 aprile 2019 Dan Bigham 55,548 km Grenchen 19 agosto 2022 Filippo Ganna 56,792 km Grenchen 8 ottobre 2022

