Pallanuoto, A1 2022-2023: i principali colpi di mercato e come sono cambiate le squadre

Nelle ultime settimane ci sono stati i primi match tra Coppa Italia e coppe europee, nel week-end inizierà definitivamente la stagione: scatta infatti il campionato di Serie A1 2022-2023 per la pallanuoto al maschile. Le favorite ovviamente, come accade da anni, restano le stesse, compagini che possono permettersi di operare sul mercato alla grande.

La Pro Recco ha investito soprattutto sui giocatori del Settebello. Dopo un’annata super in quel di Savona torna alla base Andrea Fondelli: il regista della Nazionale sembra essere pronto a ritagliarsi un ruolo importante nella compagine campione d’Italia e d’Europa. Alla corte di Sandro Sukno arriva anche il giovanissimo universale Matteo Iocchi Gratta, già più volte convocato da Sandro Campagna e, nonostante i 20 anni, già pronto alla ribalta.

I rivali restano sempre i ragazzi di Sandro Bovo dell’AN Brescia: per i lombardi il colpo più importante è quello del mancino Konstantin Kharkov, 25enne nativo russo ma già naturalizzato croato.

RN Savona che resta performante nonostante l’addio di Fondelli: arriva il portierone della Nazionale Gianmarco Nicosia. Alla corte di Angelini anche Mario Guidi.

Torna in Italia Giuseppe Valentino che vola alla Pallanuoto Trieste, mentre un veterano come Alex Giorgetti si trasferisce in Sicilia al Telimar.

Foto: Lapresse