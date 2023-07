Gran Piemonte 2022, Ivan Garcia Cortina 2022: “Finalmente è arrivata la vittoria”

Dopo un paio di annate da dimenticare è tornato in auge l’iberico Ivan Garcia Cortina: l’uomo della Movistar si è andato a prendere in bello stile il successo al Gran Piemonte, regolando un gruppetto ristretto allo sprint.

Le sue parole all’arrivo riportate da Spaziociclismo: “Finalmente! Dopo due anni in questa squadra è finalmente arrivata la vittoria visto che erano quasi tre stagioni che non vincevo. In Spagna si dice che i bambini arrivano con il pane sotto il braccio, quindi questo è il mio pane. Dopo alcune buone prove, vincere era molto importante per me”.

Prosegue: “Jorgenson aveva lavorato tanto oggi, prima in fuga poi facendo il ritmo in testa per impedire il rientro degli inseguitori, quindi nel finale ero da solo. Come sempre, ho perso un po’ di posizioni nel finale, ma sono poi riuscito a trovare uno spazio e ho dato tutto. Sapevo di avere buone gambe viste le ultime corse e sentivo di potercela fare”.

Un pensiero sull’ultima gara stagionale: “Sabato chiuderò la stagione al Lombardia, che sarà l’ultima corsa di Valverde. Lui e Mas stanno benissimo e penso di potere chiudere la stagione con un bel sapore in bocca”.

Foto: Lapresse