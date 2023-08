Ciclismo: Jonas Vingegaard si impone nel Criterium di Singapore davanti a Froome e Nibali

La stagione ciclistica è terminata, nel frattempo però alcuni dei più importanti corridori al mondo stanno disputando dei Criterium che sono sempre più frequenti (soprattutto in chiave economica).

In quel di Singapore, nei pressi del circuito di F1 nell’area di Marina Bay, 60 chilometri (venti giri da percorrere) e vittoria del trionfatore del Tour de France Jonas Vingegaard, che si è imposto in Maglia Gialla.

Le sue parole: “In giallo a luglio, in giallo qui a Singapore oggi: il coronamento di un grande stagione! È stata una giornata calda e umida, i miei compagni Kuss e Dennis hanno fatto un ottimo lavoro. Non mi aspettavo, su un tracciato per velocisti puri, di arrivare a giocarmi la vittoria con altri quattro uomini d’altura. Siamo riusciti a creare il buco e io ho vissuto un bel momento con questa maglia speciale”.

Alle sue spalle due corridori di lusso: secondo posto per Chris Froome, terzo per Vincenzo Nibali, che al Lombardia ha dato l’addio definitivo al professionismo.

Foto: Lapresse