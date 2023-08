Basket: Sassari cade a Salonicco, il PAOK non fa sconti al Banco di Sardegna in Champions League 2022-2023

Brutta sconfitta per il Banco di Sardegna Sassari nella seconda giornata di Basketball Champions League 2022-2023. La squadra di Piero Bucchi non riesce, di fatto, a ingranare nella seconda metà di gara, cedendo per 88-68 di fronte al PAOK Salonicco nella prima trasferta dell’annata. Per i padroni di casa decisivo anche Jalen Riley con 19 punti, ma è aiutato dai 17 di Jaylen Hands e dai 13 con 9 rimbalzi di Yannick Franke. In casa Dinamo doppia doppia da 13 punti e altrettanti rimbalzi per Chinanu Onuaku.

Il primo quarto vede subito il PAOK fare la voce grossa, con Franke in gran ritmo per l’8-1 dopo 4 minuti. Onuaku sblocca Sassari, che pian piano riesce a far capolino a Salonicco con Kruslin e Bendzius a collaburare. I padroni di casa, però, mantengono la presa sul match e la ribadiscono con Tsiakmas da 9 metri: 18-14 dopo 10′.

Il vero uomo del destino, però, diventa Diop nel secondo periodo: chiamato in causa da Bucchi, risponde con una performance che, in sette minuti, dice 4/4 dal campo, 5/5 in lunetta, 4 rimbalzi, 13 punti e 15 di valutazione. Il protagonista, in una parola, è lui per quello che diventa il 35-43 dell’intervallo.

Per il Banco, però, il problema è che il rientro sul parquet di fatto non arriva. Chi crivella di canestri la retina sarda è soprattutto Renfro in questa fase, ma anche Riley e Polley fanno man bassa di realizzazioni soprattutto quando Onuaku va in panchina con quattro falli. Dopo tre quarto è 63-52, ma di fatto Sassari non riesce più a contenere le folate offensive del PAOK. Finisce 88-68 senza che una vera reazione sia possibile.

PAOK MATECO SALONICCO-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 88-68

PAOK: Franke 13, Darko-Kelly 7, Riley 19, Tsiakmas 3, Hands 17, Margaritis 5, Polley 12, Slaftsakis, Kamperidis, Renfro 12, Christidis, Saloustros. All. Lykogiannis.

SASSARI: Jones 3, Robinson 10, Kruslin 9, Gandini, Bendzius 7, Gentile, Raspino ne, Onuaku 13, Chessa ne, Nikolic 11. All. Bucchi.

