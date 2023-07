ATP Napoli 2022: anche Matteo Berrettini al via con una wild card

Anche Matteo Berrettini sarà presente all’ATP 250 di Napoli. Il romano, dopo l’uscita assai prematura da Firenze, è dunque tra i destinatari di uno dei tre inviti del torneo partenopeo, che ancora non ha rivelato quali sono gli altri due.

A rivelare la notizia lo stesso numero 2 d’Italia su Instagram: “Grazie Firenze per il sostegno e l’affetto che mi hai regalato in questi giorni nonostante il risultato non sia stato quello sperato. Dopo aver parlato con il mio team, sono felice di annunciare che parteciperò alla Tennis Napoli Cup la prossima settimana“.

La necessità di mettere match nelle gambe, più di ogni altra cosa, appare essere alla base della decisione: Berrettini, del resto, ha giocato un solo match in terra toscana, quello perso in tre ore e 20 minuti contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena.

Il romano, al momento, si aggiunge a Lorenzo Musetti, Fabio Fognini e Lorenzo Sonego nel novero degli italiani presenti nell’evento che avrà il campo centrale posto sulla Rotonda Diaz. Al momento sarebbe testa di serie numero 3, dietro al russo Andrey Rublev e allo spagnolo Pablo Carreño Busta.

