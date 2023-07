ATP Firenze 2022, un acciaccato Giulio Zeppieri perde all’esordio contro Celikbilek

Si conclude al primo turno l’avventura di Giulio Zeppieri all’ATP 250 di Firenze. L’azzurro classe 2001 (n.170 del ranking), che è entrato nel tabellone principale del torneo tramite wild card, ha perso sul cemento italiano contro il turco Altug Celikbilek (n.230 al mondo) con un netto 6-3 6-2 in appena un’ora e 9 minuti di gioco. La partita è stata sicuramente condizionata dai problemi alla schiena di Zeppieri, con l’azzurro che è stato anche costretto a chiamare il fisioterapista a metà secondo set. Celikbilek sfiderà agli ottavi di finale il vincente della sfida tra il francese Richard Gasquet e lo statunitense Brandon Nakashima.

Pronti, via e arrivano praticamente subito (nel terzo gioco) due palle break per Zeppieri. Il suo avversario però riesce a salvarsi e sale sul 2-1. Si prosegue on serve fino al 4-3, poi c’è la svolta del set: alla quarta palla break del game Zeppieri manda in rete il suo rovescio e consegna a Celikbilek il 5-3 e servizio. Il turco non trema nel gioco successivo e chiude il primo parziale con il 6-3.

Nel secondo set si attende la reazione di Zeppieri, ma, complice anche un problema alla schiena, l’azzurro cede il servizio anche nel terzo game del secondo parziale (1-2). Dopo l’1-3 e l’intervento del fisioterapista, l’italiano cerca di rientrare in campo per allungare il più possibile la partita, senza però riuscirci. Celikbilek rimane infatti attentissimo e nell’ottavo gioco pone fine al match con il 6-2.

Al termine della partita sono 59 i punti totali conquistati dal turco e 44 quelli di Zeppieri. Il numero 230 al mondo conclude l’incontro con il 77% dei punti vinti con la prima in campo (contro il 71% dell’azzurro) e il 54% con la seconda (contro il 50% del suo avversario).

Photo LiveMedia/Marco Todaro – LivePhotoSport.it