Atletica, Yeman Crippa in Kenya coi gemelli Zoghlami: “Per preparare gli Europei”. 5 settimane in altura

Yeman Crippa è partito alla volta del Kenya. Il Campione d’Europa dei 10.000 metri ha preso l’aereo in direzione Rift Valley, il ribattezzato tempio del running: 2.300 metri d’altitudine nel villaggio di Iten. Il trentino resterà in Africa fino al 30 novembre, poi tornerà in Italia per partecipare agli Europei di cross che andranno in scena a Torino.

Il poliziotto ha manifestato il proprio entusiasmo attraverso i canali federali prima della partenza: “Sarà un raduno ancora più importante perché questa volta andiamo in Kenya a preparare gli Europei di cross casalinghi, quindi ci sarà ancora più attenzione degli anni passati. Cercheremo di fare quantità e qualità sia per gli Europei sia per la stagione prossima. Come sempre lavoreremo in gruppo insieme ai fortissimi ragazzi africani che si allenano nella Rift Valley, così da farci trovare pronti per Piemonte 2022”.

Yeman Crippa farà gruppo con i gemelli Osama e Ala Zoghlami, che resteranno in Kenya fino al 17 novembre. Il trio azzurro sarà raggiunto da coach Massimo Pegoretti per lavorare tra gli sterrati degli altipiani e il Kipchoge Keino Stadium di Eldoret a 2.100 metri di quota. Ricordiamo che Yeman Crippa ha deciso di debuttare in Maratona: appuntamento tra febbraio e marzo, in data esatta e sede ancora da definire.

