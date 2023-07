Volley femminile, Italia-Belgio 3-1: le azzurre vedono le streghe ai Mondiali, poi piegano una scatenata Herbots

L’Italia ha sconfitto il Belgio per 3-1 (21-25; 30-28; 29-27; 25-9) e ha conquistato la terza vittoria consecutiva ai Mondiali 2022 di volley femminile. Le Campionesse d’Europa hanno sofferto in maniera tremenda contro le Yellow Tigers, perdendo il primo parziale e poi andando in apnea nella seconda frazione: per un millimetro non si sono trovate sotto 0-2 (Monica De Gennaro ha fatto punto da libero mentre le avversarie stavano facendo festa). Nella terza frazione hanno dovuto annullare cinque set-point consecutivi dal 19-24. Dopo aver conquistato due set con le unghie e con i denti, la nostra Nazionale ha avuto vita facile e ha conquistato un successo cruciale per il cammino in questa rassegna iridata.

Le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno fatto la differenza grazie a grinta e caparbietà, non si sono mai arrese nemmeno nei momenti più critici e hanno fatto la differenza quando si sono trovate con le spalle al muro. Il carattere non è mancato alle azzurre, che hanno però faticato dal punto di vista tecnico: troppe criticità in fase offensiva (soprattutto da zona 4), servizio un po’ spuntato (eccezion fatta per la rimonta finale nel terzo set), meccanismo muro-difesa altalenante. La condizione fisica ha fatto la differenza sulla lunga distanza, ma va affinata in vista delle prossime partite. L’Italia si conferma al comando della Pool A con 3 vittorie e 9 punti, qualificandosi matematicamente alla seconda fase a gironi, dove si porteranno dietro i risultati ottenuti nella prima fase: proprio per questo motivo l’affermazione odierna risulta determinante.

L’Italia tornerà in campo ad Arnhem (Paesi Bassi) tra un paio di giorni (giovedì 29 settembre, ore 18.00) per fronteggiare il Kenya. Sarà il preludio al big match di domenica 2 ottobre contro l’Olanda, l’altra formazione di riferimento del girone. Paola Egonu ha messo a segno 31 punti (4 aces): l’opposto ha commesso diversi errori, ma quando ha scatenato il suo braccio è sempre riuscita a fare la differenza. La regista Alessia Orro (6 punti) ha ben sfruttato anche la schiacciatrice Caterina Bosetti (14 punti), superlativa prova della centrale Anna Danesi (16, 7 muri). La capitana Miriam Sylla ha segnato 10 punti, venendo sostituita da Elena Pietrini (6 punti) nel corso del terzo set. Quattro marcature per la centrale Cristina Chirichella, eccezionale prova del libero Monica De Gennaro. Un’indemoniata Britt Herbots, autrice di 28 punti, ha fatto vedere le streghe all’Italia insieme all’altro martello Celine Van Gestel, ma le due giocatrici di Firenze non sono riuscite a completare l’impresa.

LA CRONACA DELLA PARTITA

L’Italia soffre le folate di Herbots e van de Vyver (6-9), ma riesce a impattare a quota nove con i muri di Danesi e Sylla. Si procede punto a punto, ma la parallela di van Gestel fa male ed Egonu commette un paio di errori (16-18). Le azzurre soffrono tremendamente in attacco da zona 4 e il meccanismo muro-difesa va in difficoltà, i mani-out di Herbots e di van Avermaet permettono alle Yellow Tigers di allungare sul 22-19. Egonu prova ad accorciare, ma van Gestel e van Avermat sono implacabili con vincente e muro su Bosetti per chiudere i conti.

Avvio equilibrato nella seconda frazione (8-8), poi l’errore di Bosetti e l’ace di van Gestel permettono al Belgio di allungare sul +2. Sylla chiude la riscossa, le azzurre rientrano prontamente e incomincia un serratissimo botta e risposta fino al 18-18. In quel momento suona la sveglia in casa Italia: migliore l’efficienza al servizio e la ricezione delle avversarie va in crisi. Pallonetto di Egonu, mani-out e vincente di Bosetti, due muri consecutivi di Danesi e 23-18. Il pallonetto di Bosetti regala cinque set point, ma il Belgio li annulla tutti sul turno in battuta di Herbots (24-24).

Lo scambio successivo è infinito, Egonu sbaglia due contrattacchi, le compagne difendono di tutti e poi Bosetti firma il mani-out del 25-24. Egonu sciupa l’attacco decisivo, l’Italia soffre in attacco, concede un set-point e poi va a un millimetro dal perdere il secondo parziale: Janssens sembra avere ragione di Orro a rete e le belghe si raccolgono per festeggiare, ma la palla carambola su Chirichella e poi va in rete, è ancora in gioco, Orro la colpisce alla disperata e poi è De Gennaro, che da libero non può attaccare in salto, a spingere di là in palleggio con i piedi piantati a terra e a sorprendere le rivali. Si prosegue ai vantaggi, Sylla attacca di potenza e Danesi fa festa in muro.

L’Italia va in apnea nella fase centrale del terzo set (9-12) e poi i due muri consecutivi di Janssens valgono il 12-16. Egonu ci prova, ma non è efficace come nei giorni migliori e l’ace di Janssens vale il 15-20 (poco prima era entrata Pietrini per Sylla). Le Yellow Tigers viaggiano a mille e si portano sul 24-19, ma l’Italia ha la forza per annullare cinque set-point consecutivi sul turno in battuta di Bosetti, Egonu è stata straripante con tre fiondate potentissime. Il Belgio ha altre tre occasioni, ma una la annulla Egonu e nelle altre due chance sfumano sui loro errori (27-27). Il muro di Danesi e l’attacco fuori di Herbots regalano il parziale all’Italia. Il quarto set è una formalità, il Belgio esce dal campo e l’Italia domina con un eloquente 25-9.

Foto: FIVB