Pattinaggio artistico, Lombardia Trophy: Guignard e Fabbri dominano nella danza, Watanabe batte Sakamoto

A Bergamo prosegue il Lombardia Trophy, tappa delle ISU Challenger Series di pattinaggio artistico. Charlene Guignard e Marco Fabbri hanno offerto un solida prestazione tra le coppie di danza e primeggiano nella rhythm dancecon il punteggio complessivo di 87.09 (50.27 per il pannello tecnico e 36.82 per i components). Gli azzurri precedono con ampio margine i cechi Natalie Taschlerova e Filip Taschler (75.41), terzi i lituani Allison Reed e Saulius Ambrulevicius (71.95). Gli altri binomi italiani: Elisabetta Leccardi e Mattia Della Torre sono settimi (61.86), Victoria Manni e Carlo Roethlisberger ottavi (57.66).

Soltanto cinque coppie di artistico impegnate sul ghiaccio orobico per il free skating: Sara Conti e Niccolò Macii sono al comando con 62.81 punti (35.11 per la parte tecnica, 27.70 per i components), precedendo Irma Caldara e Riccardo Maglio (56.10) e gli olandesi Nika Osipova e Dmitrij Epstein (52.10).

Ribaltone nella gara femminile. La giapponese Rinka Watanabe, seconda dopo lo short program, ha giganteggiato nello free skating e si è imposta col punteggio di 213.14 punti, battendo la Campionessa del Mondo Kaori Sakamoto (205.33). La polacca Ekaterina Kurakova ha completato il podio (188.41). Lara Naki Gutmann termina al sesto posto (168.39), Elena Agostinelli decima con 148.88, Anna Pezzetta dodicesima con 134.55.

