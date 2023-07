Pattinaggio artistico, Lombardia Trophy: Sakamoto e Shimada primeggiano a Bergamo, Rizzo 5° dietro a Memola

A Bergamo è incominciato il Lombardia Trophy, tappa delle Challenger Series di pattinaggio artistico. Kaori Sakamoto è la grande stella sul ghiaccio orobico e ha illuminato la scena nello short program femminile. La Campionessa del Mondo e bronzo olimpico ha sciorinato una prova di spessore e primeggia dall’alto di 72.93 punti (38.55 per la parte tecnica e 34.38 per i components), precedendo la connazionale Rinka Watanabe (66.83). Anna Pezzetta è buona sesta (56.71) davanti a Lara Naki Gutmann (56.46), Elena Agostinelli decima (52.40).

Nello short program maschile, invece, il giapponese Koshiro Shimada troneggia con 89.18 punti (49.27+39.91). L’atleta asiatico è riuscito a prevalere con un buon margine nei confronti del francese Adam Siao Him Fa (84.69), mentre il georgiano Nika Egadze è terzo (82.82). C’era grande attesa per Matteo Rizzo, che però non è stato impeccabile ed è quinto (77.72) alle spalle dell’altro azzurro Nikolaj Memola (81.68), mentre Emanuele Indelicato è settimo (61.40).

Foto copertina: Photo LiveMedia/Valerio Origo