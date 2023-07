Padel, scelti i coach per i Mondiali a Dubai: Miguel Sciorilli per gli uomini e Marcela Ferrari per le donne

Saranno Miguel Sciorilli e Marcela Ferrari a guidare rispettivamente gli Azzurri e le Azzurre ai prossimi Campionati del Mondo di padel, evento organizzato dalla International Padel Federation che si svolgerà a Dubai (Emirati Arabi Uniti) dal 31 al 5 novembre 2022. Sciorilli e Ferrari avranno dunque anche il compito di selezionare i giocatori che parteciperanno alla sedicesima edizione della rassegna iridata.

Miguel Sciorilli, classe 1964, è uno dei coach più apprezzati e conosciuti in assoluto. Nel corso della sua carriera l’argentino ha allenato anche ben cinque numeri uno al mondo, compresa la coppia leggendaria Fernando Belasteguin/Juan Martin Diaz, e ancora oggi è il coach di Bela. Inoltre, anche Ariana Sanchez (numero 3 della classifica femminile) è in questo momento sotto la sua guida. Per Sciorilli sarà la prima volta come selezionatore e capitano della Nazionale italiana maschile.

Anche Marcela Ferrari ha guidato per anni Belasteguin. Oggi l’allenatrice argentina segue diversi giocatori professionisti e dirige la scuola di padel al Club Esportiu Laietà (Barcellona). Ferrari è da anni coach della Nazionale italiana femminile e come miglior risultato vanta il terzo posto ottenuto ai Campionati del Mondo di Doha della scorsa stagione.

Foto: FIT