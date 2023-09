Mountain Bike, Coppa del Mondo in Val di Sole per il gran finale. Luca Braidot a caccia di un titolo storico

La Coppa del Mondo di Mountain Bike 2022 si appresta a vivere il weekend conclusivo della propria stagione nella più spettacolare delle cornici. Sarà infatti la Val di Sole, in Trentino, ad ospitare le ultime e decisive gare della competizione, a partire da oggi e per tutto il weekend.

La nostra presentazione comincia parlando dell’ultima gara in programma, quella che vedrà impegnati nell’ultimo Cross Country della stagione gli uomini elite. Iniziamo da qui perchè Luca Braidot è ancora in gioco per conquistare il titolo stagionale, al termine di un 2022 stellare. Le due vittorie di luglio, la grande costanza di risultati ed il bronzo mondiale di Les Gets. Il margine di Nino Schurter è ampio ma recuperabile, cercando di tenere dietro anche lo spagnolo David Valero, al momento 15 punti davanti all’azzurro.

Quella che è già stata una stagione incredibile, potrebbe dunque prendere dei contorni storici per Braidot. Prima di oggi, l’unico titolo di Coppa del Mondo nel Cross Country è arrivato infatti nel 1997, firmato da Paola Pezzo. Mai un titolo azzurro al machile in quella che è anche l’unica disciplina olimpica del fuoristrada su due ruote. La gara prenderà il via domenica 4 settembre alle 14.50.

Lo stesso giorno scenderanno in pista anche le donne elite, con Alessandra Keller, Rebecca McConnell ed Anne Terpstra ancora in lotta per il titolo. Prima delle gare dei “grandi” sarà il turno delle categorie U23. Prima occasione dunque per vedere Simone Avondetto gareggiare con la sua nuovissima maglia iridata di Campione del Mondo della categoria, ottenuta proprio a Les Gets, dopo essersi aggiudicato anche il titolo europeo poche settimane prima.

Se la giornata di oggi sarà dedicata allo Short Track, domani saranno di scena i protagonisti e le protagoniste del Downhill. Al maschile giochi sostanzialmente chiusi in favore del francese Amaury Pierron mentre al femminile Myriam Nicole e la recente Campionessa del Mondo Valentina Hoell possono ancora insidiare la leadership di Camille Balanche.

Foto: LivePhotoSport