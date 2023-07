LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2022 in DIRETTA: giornata storica per l’Italia, doppio oro di Raffaeli e bronzo di Baldassarri alla palla!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21:40 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa serata di gare e vi augura un buon proseguimento di serata.

21:39 Quelle di oggi sono rispettivamente la quinta, sesta e settima medaglia vinta da un’individualista italiana nella storia di questo sport. Milena Baldassarri sale a quota due bronzi, mentre Sofia Raffaelli sale a due ori ed un bronzo.

21:38 Questa rassegna iridata è iniziata al meglio per l’Italia, ma attenzione perchè si preannuncia una settimana lunga e piena di soddisfazioni.

21:36 Questo il podio della finale al cerchio:

1.Sofia Raffaelli (34.900)

2.Darja Varfolomeev (34.100)

3.Milena Baldassarri (32.400)

21:34 Giornata storica per l’Italia, mai un’individualista italiana aveva vinto un oro mondiale, oggi Sofia Raffaelli ne ha vinti addirittura due, senza dimenticarsi del bronzo di Milena Baldassarri!

21:32 E’ LA PIU’ FORTE DEL PIANETAAAAAAAAAAAA!!! 34.900 PER SOFIA RAFFAELLI E SECONDO ORO MONDIALE!

21:30 SEMPLICEMENTE PERFETTA! Attendiamo la giuria, potrebbe succedere qualcosa di eclatante.

21:28 TOCCA A SOFIA RAFFAELLI, SI SOGNA LA DOPPIETTA!

21:26 E’ DIETROOOOOOOOOO! Onopriienko è “solo” terza con 30.800. Milena Baldassarri è sul podio!

21:24 La penultima ginnasta in gara è l’ucraina Viktoriia Onopriienko, attenzione!

21:22 ITALIA A MEDAGLIA! Alba Bautista con 30.650 è terza e quindi dietro Baldassarri.

21:20 Tocca ad Alba Bautista, se la spagnola andrà dietro Milena Baldassarri l’Italia sarà certa del podio.

21:18 Ultima piazza con 29.200 per Verdes.

21.16 La quinta ginnasta in gara è la rumena Andreea Verdes.

21:14 Punteggio pazzesco di Varfolomeev: 34.100, attenzione perchè potrebbe giocarsi addirittura l’oro.

21:12 Tocca alla tedesca Darja Varfolomeev, attenzione perchè in qualifica aveva ottenuto il quarto punteggio, subito alle spalle di Milena.

21:10 Esercizio debole per l’israeliana: 29.600 e terza piazza provvisoria per lei.

21:08 E’ il momento dell’israeliana Adi Asya Katz.

21:06 30.400 per Vedeneeva, la prima è dietro!

21:05 Tocca a Ekaterina Vedeneeva.

21:03 32.400 PER MILENA BALDASSARRI! L’azzurra ha fatto 3 decimi meglio della qualifica, attendiamo la risposta delle avversarie!

21:01 Non sbaglia questa volta Milena, attendiamo il punteggio della giuria, l’esercizio è ottimo!

20:59 TOCCA A MILENA BALDASSARRI!

20:58 Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli si sono qualificate a questa finale rispettivamente con il terzo e il primo punteggio, è lecito sognare!

20:57 Questa la startlist della finale alla palla:

1 BALDASSARRI Milena ITA

2 VEDENEEVA Ekaterina SLO

3 KATZ Adi Asya ISR

4 VARFOLOMEEV Darja GER

5 VERDES Andreea ROU

6 BAUTISTA Alba ESP

7 ONOPRIIENKO Viktoriia UKR

8 RAFFAELI Sofia ITA

20:55 Questo il podio:

1.Sofia Raffaeli (34.850)

2.Stiliana Nikolova (33.400)

3.Darja Varfolomeev (32.150)

20:53 Impresa storica di Sofia Raffaeli, che ormai è la vera leader mondiale di questo sport, inutile girarci intorno, il talento di questa ginnasta è enorme!

20:51 Mai un’individualista azzurra aveva vinto una medaglia d’oro mondiale!

20:50 E’ STORIAAAAAAAAAAA!!!!! MEDAGLIA D’OROOOOO PER SOFIA RAFFAELI! Nikolova si deve accontentare dell’argento con 33.400.

20:48 Attesa infinita, la tensione è altissima.

20:45 L’esercizio è stato più che buono, attendiamo il punteggio della giuria.

20:43 E’ il momento della verità, arriva il vero spauracchio: la bulgara Stiliana Nikolova, primo punteggio in qualifica per lei e gioca in casa!

20:40 E’ ALMENTO AREGENTO PER RAFFAELI! La tedesca Varfolomeev è seconda con 32.150.

20:38 La penultima ginnasta ad esibirsi sarà la tedesca Darja Varfolomeev, attenzione perchè ha ottenuto il quarto punteggio in qualifica.

20:36 SOFIA RAFFAELI E’ SUL PODIOOOOOO! Adi Asya Katz ottiene 31.750 ed è al momento seconda.

20:33 La giuria si fa attendere.

20:30 Tocca all’israeliana Adi Asya Katz.

20:27 Anche Griskenas è dietro! 30.450 per la statunitense!

20:25 E’ il momento dell’americana Evita Griskenas.

20:24 29.300 per Milena Baldassarri, che ha pagato pure 3 decimi di difficoltà, peccato perchè questo punteggio non rispecchia il talento dell’azzurra.

20.21 NOOOOOOO! Perdita di Baldassarri, l’azzurra si è giocata il podio.

20:19 TOCCA A MILENA BALDASSARRI! L’azzurra in qualifica è stata sesta (31.200).

20.17 31.150 per Aghamirova, l’azera è terza al momento.

20:15 E’ il momento di Zohra Aghamirova, ottava in qualifica l’azera, dovremmo stare tranquilli.

20:14 31.650 per Kolosov, che è ampiamente dietro!

20:12 Tocca alla tedesca Margarita Kolosov, che in qualifica aveva ottenuto il secondo punteggio (32.450), possibile spauracchio per l’azzurra.

20:10 PUNTEGGIO PAZZESCOOOOO!!! 34.850 per Sofia Raffaeli, l’azzurra prenota un posto sul podio, adesso sta alle altre batterla!

20:07 SPLENDIDA! C’è tutto nell’esercizio di Sofia Raffaeli: eleganza, espressività, difficoltà, talento! Attendiamo il punteggio della giuria.

20:04 SI COMINCIA, TOCCA A SOFIA RAFFAELI!

20:02 Presentazione delle finaliste in corso!

19:59 Vi ricordiamo che Sofia Raffaeli ha ottenuto il terzo punteggio di qualifica al cerchio: 32.450.

19:56 Questa la startlist:

1 RAFFAELI Sofia ITA

2 KOLOSOV Margarita GER

3 AGHAMIROVA Zohra AZE

4 BALDASSARRI Milena ITA

5 GRISKENAS Evita USA

6 KATZ Adi Asya ISR

7 VARFOLOMEEV Darja GER

8 NIKOLOVA Stiliana BUL

19.53 Si partirà con la finale al cerchio e ad aprire le danze sarà proprio Sofia Raffaeli, mentre Milena Baldassari si esibirà per quarta.

19:50 A questo punto Sofia Raffaeli è la favorita di fatto in tutte le gare, le atlete più pericolose sulla carta sono la bulgara Stiliana Nikolova e la tedesca Darja Varfolomeev.

19:47 Questa sera sarà la volta delle finali di specialità al cerchio e alla palla, sia Milena Baldassarri, che Sofia Raffaeli si sono qualificate per l’atto finale in entrambi gli attrezzi!

19:44 Giornata shock per la ritmica mondiale, poco prima di salire in pedana Daria Atamanov (campionessa d’Europa in carica) e Boryana Kaleyn, una delle grandi favorite della vigilia, hanno annunciato il ritiro a causa di problemi fisici.

19:41 In giornata si sono svolte le prime due gare della gara all-around, quella al cerchio e alla palla e al momento in testa c’è Sofia Raffaeli con 66.350.

19:38 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle finali di specialità ai Mondiali 2022 di ginnastica ritmica.

La presentazione dei Mondiali – Il calendario dei Mondiali

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità ai Mondiali 2022 di ginnastica ritmica. A Sòfia (Bulgaria) si è aperta la rassegna iridata, le qualificazioni andate in scena nel corso della giornata hanno premiato le migliori otto atlete, che hanno così staccato il biglietto per gli atti conclusivi sui singoli attrezzi. Si incomincia con cerchio e palla, la battaglia per le medaglie si preannuncia particolarmente rovente.

L’Italia spera di poter essere della partita con Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri. La 18enne marchigiana ha vinto la Coppa del Mondo all-around e sogna in grande: la caccia al primo gradino del podio potrebbe essere fattibile. La romagnola ha i mezzi per fare una figura eccellente. Le altre atlete di rilievo presenti a questa kermesse sono l’israeliana Daria Atamanov, le bulgare Boryana Kaleyn e Stiliana Nikolova.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità ai Mondiali 2022 di ginnastica ritmica: si incomincia con cerchio e palla, in palio le prime medaglie. Cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.00. Buon divertimento a tutti.

Foto: Pier Colombo