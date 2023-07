Laver Cup 2022, chi giocherà nell’Europa di Federer e chi nel Resto del Mondo. Berrettini riserva

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli in vista della Rod Laver Cup 2022, in programma sul campo in cemento indoor della O2 Arena di Londra da venerdì 23 a domenica 25 settembre. Si tratta della quinta edizione della kermesse tennistica a squadre che mette a confronto l’Europa (ancora imbattuta) ed il Resto del Mondo.

Partiamo dai padroni di casa e grandi favoriti della vigilia, che possono contare su un vero Dream Team per celebrare nel migliore dei modi l’ultima uscita ufficiale di Roger Federer (impegnato solo in doppio durante la prima giornata) da professionista.

Il fenomeno svizzero classe 1981 verrà affiancato infatti dagli altri “Fab Four” Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray, oltre a due top player del momento come Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas. Il capitano svedese Bjorn Borg, in caso di necessità, potrà contare anche sull’azzurro Matteo Berrettini nel ruolo di riserva.

Si profila all’orizzonte un compito molto arduo evidentemente per il Team World capitanato da John McEnroe, in cui figurano il canadese Felix Auger-Aliassime, l’argentino Diego Schwartzman, l’australiano Alex De Minaur e gli statunitensi Taylor Fritz, John Isner e Jack Sock. Riserva Tommy Paul.

