Laver Cup 2022, Frances Tiafoe: “Non mi scuso con Federer, lui dovrebbe farlo per aver battuto tutti…”

“No mercy“. Nessuna pieta quando c’è qualcosa in palio, anche se il pubblico vorrebbe qualcosa di diverso. E’ quanto accaduto nel corso della Laver Cup 2022. Il torneo di esibizione voluto e promosso da Roger Federer è stata occasione per lo svizzero di dare l’addio all’attività agonistica, disputando un ultimo incontro nel doppio in coppia con Rafael Nadal.

I due amici/rivali di una vita hanno affrontato la coppia americana formata da Jack Sock e Frances Tiafoe, con quest’ultima impostasi al super tie-break del terzo set. Un epilogo piaciuto poco agli appassionati che avrebbero voluto il loro idolo, Federer, terminare con un successo la sua carriera.

Inoltre, altri come Adriano Panatta, hanno aspramente criticato Tiafoe e Sock per essersi comportati male nel corso della sfida, viste le pallate scagliate contro l’elvetico e lo spagnolo alla figura quando i due si sono trovati a rete, piuttosto che avere “più riguardo”.

https://www.oasport.it/2022/09/laver-cup-bjorn-borg-lascia-il-ruolo-di-capitano-di-team-europe-roger-federer-il-successore-designato/

A domanda diretta, Tiafoe ha risposto in conferenza stampa: “Non devo scusarmi con Federer, altrimenti lui dovrebbe farlo per aver battuto tutti negli ultimi 24 anni. Lo ringrazio per avermi invitato in questo evento e per quanto ha fatto per il mondo del tennis, ma non mi scuso per averlo battuto in doppio“, le parole dell’americano, grande protagonista dell’ultima giornata per il successo decisivo contro Stefanos Tsitsipas.

Di seguito il video dell’intervista:

VIDEO FRANCES TIAFOE: “NON MI SCUSO CON FEDERER”

Foto: LaPresse