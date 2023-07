Giro d’Italia 2023, il possibile percorso: 3 cronometro, arrivi su Blockhaus e Monte Bondone? Si parte in Abruzzo, c’è il Lussari

Il prossimo 17 ottobre verrà ufficialmente presentato il percorso del Giro d’Italia 2023. Gli organizzatori di RCS sveleranno il tracciato della Corsa Rosa. Nel frattempo emergono anticipazioni e indiscrezioni. Si dovrebbe incominciare in Abruzzo con una cronometro individuale di circa 20 km tra Fossacesia e Ortona. Successivamente si dovrebbe restare in questa Regione per altre due frazioni, si vocifera del possibile arrivo in vetta al Blockhaus già al terzo giorno.

Sarà una Corsa Rosa quasi sicuramente caratterizzata da tre cronometro: la seconda dovrebbe avere come sfondo l’Emilia Romagna, la terza dovrebbe essere una scalata al Monte Lussari (16 km circa con un dislivello di 1000 metri). Le tre prove contro il tempo potrebbero stuzzicare la fantasia del belga Remco Evenepoel, un eventuale transito in Slovenia potrebbe fare gola a Tadej Pogacar e/o Primoz Roglic (questo è quello che sperano gli organizzatori).

Potrebbbe essere proposta una tappa interessante in terra orobica. Una frazione inedita che sarebbe caratterizzata dalle salite più note della provincia di Bergamo: Berbenno, Dossena, Zambia Alta e Ganda, per poi affrontare il cirrcuito cittadino delle Mura. Si tratterebbe di una tappa da circa 200 km, con i primi 50 in pianura e i successivi 150 decisamente impegnativi. Una tappa dovrebbe concludersi in cima al Monte Bondone (in provincia di Trento) con partenza dal bresciano, in avvio della terza settimana. Il giorno successivo il plotone dovrebbe muoversi da Pergine a Caorle.

Il Giro d’Italia 2023 si concluderà in Friuli Venezia Giulia. Questo è già ufficiale. Gli ultimi tre giorni della Corsa Rosa andranno infatti in scena in questa Regione: venerdì con la tappa a Erto e Casso, per ricordare la tragedia della diga del Vajont; sabato l’infuocata cronoscalata sul Monte Lussari già citata in precedenza; domenica la gran chiusura a Trieste, nello scenario di piazza Unità d’Italia. Non verrà invece scalato il Monte Zoncolan.

Foto: Lapresse