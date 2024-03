Ciclismo: Sepp Kuss ha corso il Giro d’Italia 2023 con il Covid. “Avevo sintomi leggeri”

Il Covid, per fortuna, al momento sembra essere solo un lontano ricordo. Fino all’anno scorso però lo sport era ancora funestato dal virus che ha sconvolto l’ultimo lustro: ricordiamo bene ciò che è accaduto al Giro d’Italia, con il ritiro di Remco Evenepoel in Maglia Rosa appena dopo aver vinto la cronometro.

Tanti i corridori che hanno detto addio alla Corsa Rosa (anche Filippo Ganna tra questi) al primo tampone positivo, c’era però la sensazione che la regola non fosse uguale per tutti e che qualcuno potesse aggirarla.

Tra questi c’era Sepp Kuss, americano, gregario di lusso di Primoz Roglic alla Jumbo-Visma (vincitore della scorsa edizione). Il tutto è stato svelato durante la serie-documentario All In che andrà in onda su Prime Video.

Lo statunitense dichiara: “Sì, ero stato contagiato, ma avevo sintomi principalmente leggeri”. Per alcuni tratti della gara Kuss è stato isolato, non potendo partecipare alla riunione pre gara e comunicando con i compagni in videochiamata.