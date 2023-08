Tennis, Novak Djokovic si cancella da Montreal. Gli US Open si allontanano

Novak Djokovic si è cancellato dal Masters 1000 di Montreal. Il tennista serbo si è dovuto chiamare fuori dalla competizione poiché non può entrare in territorio canadese in quanto non si è sottoposto al ciclo di vaccinazione contro il Covid-19.

L’ex numero 1 al mondo, fresco vincitore di Wimbledon, ha comunicato agli organizzatori il proprio forfait alla vigilia del sorteggio dei tabelloni. Si tratta di un pessimo segnale anche in vista degli US Open, che scatteranno il prossimo 29 agosto.

Per entrare negli USA, infatti, è necessario essere vaccinati e al momento non sembrano esserci aperture per un suo ingresso negli States, vedremo se nei prossimi 20 giorni ci saranno delle novità. A settembre lo rivedremo comunque in Coppa Davis e alla Laver Cup.

Foto: Lapresse