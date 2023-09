Penultima giornata di batterie al Foro Italico di Roma, sede degli Europei 2022 di nuoto. Nella vasca della Capitale un programma molto intenso e interessante con tanti azzurri sui blocchetti di partenza, pronti per dare il loro meglio e massimizzare la prestazione.

Nei 50 stile libero Leonardo Deplano e Lorenzo Zazzeri hanno ottenuto la qualificazione per le semifinali, siglando il tempo ex aequo di 21.89 (terzo). Più indietro Alessandro Miressi (18° in 22.26) e Luca Dotto (22° in 22.41). Il migliore della mattinata è stato l’olandese Thom de Boer (21.59) a precedere il campione del mondo, Ben Proud (21.78), e i due azzurri. Nei 200 farfalla donne Ilaria Cusinato ha messo in scena una buona prova: 2:09.75 per lei e terzo tempo di ingresso al penultimo atto, gestendo il suo sforzo. Davanti a tutte si è classificata la danese Helena Rosendahl Bach (2:08.66). Settimo crono per un’ottima Antonella Crispino in 2:11.15, la rivedremo al pomeriggio.

Nei 100 dorso uomini cartellino timbrato per Thomas Ceccon: l’oro iridato, primatista mondiale della specialità (51.60), ha nuotato un crono tranquillo da 53.71 a precedere il greco Apostolos Christou (53.78) e il portoghese Joao Nogueira Costa (53.87). L’impressione è che il confronto dei 50 metri, con l’ellenico oro a precedere Ceccon di 4 centesimi (record italiano di 24.40), possa replicarsi anche in questo caso. Per la selezione interna in casa Italia, sarà in semifinale Michele Lamberti (54.37, sesto nell’overall) capace di precedere Lorenzo Mora (54.41, personal best e settimo nella graduatoria complessiva) e Matteo Restivo (54.69 e 15°).

Altra grande sfida nei 50 rana donne tra le fila azzurre ed è stata Arianna Castiglioni a suonare la carica: la lombarda con il tempo di 29.91 ha preceduto la primatista del mondo, oro nei 100 rana a Roma, Benedetta Pilato (29.93), e la campionessa del mondo della distanza, Ruta Meilutyte (30.12). Eliminate per il taglio nel gruppo nostrano Lisa Angiolini (30.62, sesta), argento continentale nei 100 rana, e Martina Carraro (30.90, ottava), seconda nei 200 rana del Foro Italico.

Una prova decisamente al risparmio quella di Alberto Razzetti e di Pier Andrea Matteazzi nei 200 misti: i due azzurri, con crono molto alti di 2:02.16 (12°) e di 2:02.66 (13°), hanno cercato di spendere il meno possibile in vista del pomeriggio, dove vorranno fare meglio in semifinale. Una graduatoria nella quale è stato il lusitano Gabriel Josè Lopes il migliore in 1:58.94.

A completare il quadro della mattinata romana, è arrivata la qualificazione dell’Italia nella 4×200 sl mixed: Matteo Ciampi (1:49.55), Filippo Megli (1:49.44), Noemi Cesarano (2:01.17) e Linda Caponi (2:01.06) hanno ottenuto il terzo crono di 7:41.22 dietro alla Francia (7:38.82) e alla Gran Bretagna (7:40.84)

