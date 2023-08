Masters1000 Montreal 2022, Jannik Sinner al 2° turno contro un qualificato, possibile incrocio agli ottavi di finale con Matteo Berrettini!

Giorno di sorteggi a Montreal e a Toronto, sedi del noto National Bank Open, torneo di tennis maschile e femminile. Nell’alternanza delle due città canadesi, Montreal sarà il punto di riferimento del Masters1000, mentre Toronto del WTA appartenente sempre alla categoria 1000.

L’anno passato fu il russo Daniil Medvedev a trionfare (a Toronto), battendo in Finale un sorprendente Reilly Opelka. Una stagione molto particolare per il russo, ai nastri di partenza da n.1 del mondo, ma costretto a saltare alcuni tornei, tra cui Wimbledon, per via della questione legata al conflitto bellico in Ucraina. Medvedev sarà tra gli osservati speciali, in un torneo che avrà delle assenze eccellenti.

Il tedesco Alexander Zverev sta recuperando dal grave infortunio subìto al Roland Garros, Novak Djokovic ha dovuto rinunciato perché non vaccinato al Covid-19 e Rafael Nadal ha dato forfait poche ore prima del sorteggio per un piccolo infortunio in allenamento. In un quadro del genere, ci si può aspettare di tutto e il quadro si apre a qualsiasi risultato.

Il n.1 del mondo godrà di un bye e al secondo turno giocherà contro il vincente tra l’argentino Sebastian Baez e l’australiano Nick Kyrgios, per cui ci potrebbe essere già un incrocio interessante per il russo. Parlando della testa di serie n.2, ovvero lo spagnolo Carlos Alcaraz dal secondo turno se la vedrà contro il vincente tra il canadese Pospisil e l’americano Paul.

In chiave italiana il sorteggio non è stato così fortunato. Jannik Sinner (testa di serie n.7) inizierà dal secondo turno e giocherà contro il vincente di un match tra due qualificati, ma agli ottavi di finale potrebbe incrociare Matteo Berrettini (testa di serie n.11), che inizierà contro il non agevole spagnolo Pablo Carreno Busta. I due azzurri sono inseriti nella parte bassa e nel quarto con Stefanos Tsitsipas (testa di serie n.3).

TABELLONE MASTERS1000 MONTREAL 2022

PARTE ALTA

(1) Medvedev bye

Baez vs Kyrgios

Shapovalov vs De Minaur

Galarneau vs (16) Dimitrov

(12) Schwartzman vs Davidovich Fokina

Goffin vs Ramos-Vinolas

Wawrinka vs Ruusuvuori

(8) Hurkacz bye

(4) Ruud bye

Molcan vs McDonald

Bublik vs Brooksby

Q vs (15) Bautista Agut

(9) Norrie vs Nakashima

Kecmanovic vs Van de Zandschulp

Q vs Q

(6) Auger-Aliassime bye

PARTE BASSA

(7) Sinner bye

Q vs Q

Q vs Rune

Carreno Busta vs (11) Berrettini

(14) Opelka vs Monfils

Karatsev vs Cressy

Q vs Q

(3) Tsitsipas bye

(5) Rublev bye

Krajinovic vs Evans

Tiafoe vs Bonzi

Murray vs (10) Fritz

(13) Cilic vs Coric

F. Cerundolo vs Khachanov

Pospisil vs Paul

(2) Alcaraz bye

OTTAVI DI FINALE TEORICI

(1) Medvedev vs Dimitrov (16)

(12) Schwartzman vs Hurkacz (8)

(4) Ruud vs Bautista (15)

(9) Norrie vs Auger-Aliassime (6)

(7) Sinner vs Berrettini (11)

(14) Opelka vs Tsitsipas (3)

(5) Rublev vs Fritz (10)

(13) Cilic vs Alcaraz (2)

Foto: LaPresse