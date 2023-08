Fantacalcio 2022-2023, i jolly da acquistare all’asta: difensori e centrocampisti goleador

Quando parliamo di fantacalcio, i nomi più gettonati all’asta sono sempre quelli degli attaccanti, poiché capaci di portare più bonus di tutti, ma gli altri reparti non vanno assolutamente sottovalutati. Ecco quindi una lista di difensori e centrocampisti che nell’arco del campionato potrebbero fare la differenza tra vittoria e sconfitta.

DIFENSORI

Nel reparto arretrato i più gettonati al fantacalcio sono spesso i terzini, poiché hanno licenza di avanzare e quindi anche più possibilità di portare bonus, sia gol che assist.

Partendo dall’Atalanta, i nomi più appetibili sono quelli dei terzini Hateboer e Zappacosta. Il primo è reduce da una stagione sottotono, ma ha nelle corde la capacità di portare bonus pesanti; il secondo lo scorso anno ha sfornato 5 assist in campionato, e nel prossimo campionato sarà sicuramente il difensore orobico più richiesto dai fantallenatori.

Il Bologna lo scorso anno ha visto De Silvestri segnare 3 gol e sfornare anche un paio di assist, sarà lui il più gettonato del reparto arretrato dei rossoblù.

Alla Fiorentina ci sono almeno un paio di nomi intriganti: Milenkovic e Biraghi. Il primo può far gol salendo per i calci piazzati, il secondo ha chiuso la passata stagione con 4 reti e all’occorrenza calcia anche i rigori.

L’Inter ha sicuramente più scelta: gli esterni innanzitutto. Dumfries è reduce dai 5 gol della passata stagione, Gosens deve ancora integrarsi al meglio nell’11 nerazzurro ma all’Atalanta ha dimostrato di poter portare molti bonus.

Tra i centrali merita di essere menzionato Skriniar, che ha collezionato 3 gol nell’ultimo campionato.

Alla Juventus i difensori che possono portare più bonus sono i centrali, che salgono per i calci piazzati: Bonucci ha segnato 5 reti nell’ultima stagione (3 su rigore, quindi all’occorrenza i bonus possono arrivare anche da lì); Bremer è appena sbarcato in maglia bianconera, ma già al Toro aveva dimostrato di essere un buon portatore di bonus, con 3 reti nell’ultimo campionato.

Alla Lazio chi può portare più bonus è Lazzari: 3 gol e 3 assist nell’ultimo torneo, con buone possibilità di ripetersi.

Al Milan il nome che fa più gola in difesa è quello di Theo Hernandez; reduce da 5 gol e 5 assist, se serve calcia anche i rigori: in ottica fantacalcio è probabilmente il miglior difensore del campionato.

Il Napoli, dato l’addio a Koulibaly, si ritrova comunque un difensore che l’anno scorso è riuscito a mettere a segno 4 gol: si tratta di Rrahmani; è lui quello che può portare più bonus del reparto arretrato.

Alla Roma, se sta bene, un buon portatore di bonus può essere Spinazzola.

Nome a sorpresa del Sassuolo può essere quello di Erlic: nell’ultimo campionato 2 gol con la maglia dello Spezia; dall’alto dei suoi 193 cm può portare qualche bonus dai calci piazzati.

Al Torino il migliore del reparto è sicuramente Singo: gioca come esterno, e questo gli consente di avere più occasioni per portare bonus. I 3 gol e 4 assist della passata stagione sono un bel biglietto da visita.

Nell’Udinese è andato via Molina, ottimo portatore di bonus, ma sull’altra fascia è rimasto Udogie, piacevole sorpresa dello scorso campionato, con 5 reti e qualche assist, capace anche nel prossimo di confermare questi numeri.

Infine al Verona il nome più gettonato è quello di Faraoni, difensore sulla carta, ma esterno di centrocampo nella realtà, che sicuramente porterà bonus come nello scorso campionato, chiuso con 4 gol e 5 assist.

CENTROCAMPISTI

Rispetto ai difensori, più numerosi sono i centrocampisti portatori di bonus.

All’Atalanta, guardando ai numeri della passata stagione, c’è l’imbarazzo della scelta: i migliori sono Pasalic (ben 13 gol) e Malinovskyi (6 gol), ma occhio anche a Koopmeiners (4 gol).

Al Bologna, se Soriano tornerà quello visto due anni fa (9 gol in campionato), potrebbe essere un bel colpo, magari anche low cost, vista l’ultima stagione deludente che potrebbe allontanare l’interesse di molti fantallenatori.

L’Empoli avrà quale centrocampista più ricercato sicuramente Bajrami: giocherà avanzato (da trequartista) e probabilmente sarà ancora rigorista; potrà confermare i 6 gol dell’ultimo campionato, e magari andare anche oltre.

Alla Fiorentina buon portatore di bonus è Bonaventura, con 4 gol e 4 assist nell’ultimo campionato.

L’Inter a centrocampo ha più opzioni in termini di bonus pesanti: il primo nome da fare è quello dell’ex Milan Calhanoglu, che ha chiuso l’ultimo campionato con 7 gol e ben 12 assisti, praticamente un top del reparto. Dietro di lui, sia per numeri che per gerarchia, si posiziona il neo arrivato Mkhitaryan, che alla Roma ha siglato 5 reti. Da citare anche Barella, che all’asta verrà battuto ad un prezzo minore, perlomeno del turco, ma che sforna soprattutto tanti assist (11 nell’ultimo campionato), e qualche volta regala anche un +3 (3 reti nella passata stagione).

Alla Juventus il nome che intriga di più è certamente quello di Pogba, ma l’infortunio sicuramente abbassa di parecchio l’appetibilità in sede d’asta e soprattutto il numero di bonus che potrebbe portare. Allora l’attenzione si rivolge tutta su Chiesa, che se farà rivedere quanto fatto alla Fiorentina, sarà un top del reparto.

Attenzione anche a Cuadrado, che parte sì dietro nelle gerarchie, ma quando gioca ha una buona propensione al bonus.

La Lazio in termini numerici ha sicuramente più centrocampisti goleador. Guardando alla passata stagione in ordine si pongono: Milinkovic Savic (11 gol), Zaccagni e Felipe Anderson (6) e Luis Alberto (5). Non solo gol, ma anche tanti e tanti assist per loro. Insomma, il meglio che c’è sulla piazza per il centrocampo della vostra fantasquadra.

La neopromossa Lecce ha un nome molto intrigante che all’asta potrebbe passare abbastanza inosservato: quello di Strefezza, che nell’ultima serie B ha realizzato ben 14 gol. Il rapporto qualità/prezzo sicuramente sarà ottimo.

Al Milan, tra i vari giocatori offensivi, un buon colpo ad un prezzo moderato potrebbe essere quello di Tonali, che nell’ultimo campionato ha portato a casa 5 gol e qualche assist.

Il Monza sulla carta ha due centrocampisti che in passato hanno portato tante soddisfazioni ai loro fantallenatori: Pessina e Sensi. Se ingraneranno in Brianza, potranno tornare a portare tanti bonus.

Al Napoli invece ci sono due centrocampisti che non hanno bisogno di presentazioni: Zielinski e Fabian Ruiz (rispettivamente 6 e 7 gol nell’ultimo campionato), ma occhio anche al nuovo acquisto Kvaratskhelia, che tra l’altro giocherà anche più avanzato degli altri due.

La Roma anche ha almeno un paio di giocatori dal bonus facile a centrocampo: il primo è ovviamente Pellegrini, reduce dall’ultima stagione chiusa con 9 reti; il secondo è Zaniolo, che ha siglato solo 2 reti del precedente campionato, ma sulla carta può fare molto meglio.

Un pensierino andrebbe fatto anche per Veretout, che se avrà continuità in termini di minutaggio potrebbe tornare quello di due anni fa.

Alla Sampdoria il più quotato per segnare tra i centrocampisti è ovviamente Candreva, reduce dai 7 gol della passata stagione; ma può portare qualche bonus, magari anche con una spesa minore all’asta, anche Sabiri, che tra l’altro giocherà più avanti.

Il Sassuolo ha due centrocampisti dal bonus facile: il primo è sicuramente Traorè, che ha chiuso l’ultimo campionato con 7 reti; dietro di lui, in termini realizzativi, si pone Frattesi (4 gol). Entrambi nel rapporto costo/rendimento potrebbero essere ottimi acquisti.

Allo Spezia il nome importante in termini di bonus a centrocampo è quello di Gyasi, che ha chiuso l’ultima stagione con 6 reti. Rispetto a nomi più gettonati, lui può garantire altrettanti bonus ad un prezzo d’acquisto minore.

Al Torino c’è un altro giocatore che con una spesa non elevata può portare bonus: Lukic (5 reti l’ultimo campionato). Attenzione però anche al neoacquisto Radonjic, che giocherà più avanzato.

L’Udinese ha in Pereyra l’uomo che più può portare bonus a centrocampo: è reduce da soli 3 gol nella passata stagione, ma proprio questa scarsa vena realizzativa potrebbe permettervi di acquistarlo ad un prezzo più contenuto.

Al Verona il pezzo forte è certamente Barak, rigorista e con all’attivo 11 reti nell’ultimo campionato. Se rimarrà al Verona, inutile dire che sarà un top del reparto.

Foto: Lapresse