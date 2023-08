Basket: inizia il training camp di Pinzolo per la Nazionale. Il ct Pozzecco: “Dobbiamo arrivare al top a fine agosto”

Scatta un’estate intensissima per la Nazionale italiana di basket al maschile. Due sfide di qualificazione ai Mondiali 2023, poi gli Europei di Milano: appuntamenti importantissimi per gli azzurri tra agosto e settembre.

La squadra tricolore si sta preparando in quel di Pinzolo, dove oggi è scattato il raduno che durerà fino al 10 agosto, ovviamente agli ordini del commissario tecnico Gianmarco Pozzecco.

Le parole del ct alla FIP: “Nel dare il benvenuto nello staff tecnico a Federico Fucà, voglio ringraziare con grande affetto Paolo Galbiati, la cui scelta di cimentarsi in una piazza storica come quella di Varese è più che comprensibile. Il raduno che inizia oggi ci deve portare al massimo della condizione a fine Agosto, quando dovremo affrontare nel giro di pochi giorni due partite di qualificazione al Mondiale 2023 e poi l’EuroBasket 2022. Una situazione anomala ma che ci dovrà trovare pronti. Un mese di raduno è lungo, il nostro successo non può non passare attraverso l’armonia del gruppo perché trascorrere 24 ore al giorno a contatto per diverse settimane non è semplice. Bisogna essere tolleranti e ben disposti, condividendo la voglia di costruire qualcosa tutti insieme. A Trieste e poi a Brescia i ragazzi sono stati meravigliosi, sono certo che anche qui a Pinzolo troverò lo stesso clima all’interno della squadra e dello staff. Tutto il resto verrà di conseguenza”.

Ricordiamo i convocati:

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Germani Brescia)

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Umana Reyer Venezia)

#1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, A|X Armani Exchange Milano)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, A|X Armani Exchange Milano)

#8 Danilo Gallinari (1988, 208, A, Boston Celtics – NBA)

#9 Nicolò Melli (1991, 206, A, A|X Armani Exchange Milano)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A, Utah Jazz – NBA)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Umana Reyer Venezia)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, A|X Armani Exchange Milano)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 194, P, Dolomiti Energia Trentino)

#25 Tommaso Baldasso (1998, 192, P, A|X Armani Exchange Milano)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A, Anadolu Efes Istanbul – Turchia)

#50 Gabriele Procida (2002, 201, G/A, Alba Berlino – Germania)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

#70 Luigi Datome (1987, 203, A, A|X Armani Exchange Milano)

#77 John Petrucelli (1992, 193, G/A, Germani Brescia)

Foto M.Ceretti / Ciamillo-Castoria