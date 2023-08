ATP Montreal, il tabellone principale: tutti gli accoppiamenti fino alla finale e gli avversari degli italiani

Al netto dell’esito delle qualificazioni, nelle quali saranno impegnati a partire da oggi Fabio Fognini e Roberto Marcora, sono due i tennisti italiani ammessi di diritto al tabellone principale del torneo ATP Masters 1000 di Montreal, ovvero Jannik Sinner, testa di serie numero 7, e Matteo Berrettini, numero 11del seeding.

Sinner, in quanto compreso tra i primi otto del seeding, sarà esentato dal primo turno, poi ai sedicesimi l’azzurro troverà certamente un qualificato, dato che il sorteggio ne ha messi di fronte due all’esordio. Berrettini avrà invece una strada maggiormente in salita, trovandosi di fronte lo spagnolo Carreno Busta e poi (forse) il danese Holger Rune.

Affascinante l’ipotesi della sfida agli ottavi di finale tra i due azzurri, in un derby tricolore che sarebbe attesissimo ed inedito. Chi ne uscirà vincitore potrà già pregustare ai quarti di finale la sfida contro l’ellenico Stefanos Tsitsipas, numero 3 del seeding.

Tra gli altri protagonisti presenti a Montreal, lo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero 2, avrà un ipotetico quarto contro il russo Andrey Rublev, numero 5 del seeding ed in semifinale a Washington, mentre nella parte alta del tabellone il russo Daniil Medvedev, numero 1 del mondo. potrebbe incrociare all’esordio, l’australiano Nick Kyrgios.

TABELLONE ATP MASTERS 1000 MONTREAL 2022

(1) Medvedev bye

Baez vs Kyrgios

Shapovalov vs De Minaur

Galarneau vs (16) Dimitrov

(12) Schwartzman vs Davidovich Fokina

Goffin vs Ramos-Vinolas

Wawrinka vs Ruusuvuori

(8) Hurkacz bye

(4) Ruud bye

Molcan vs McDonald

Bublik vs Brooksby

Q vs (15) Bautista Agut

(9) Norrie vs Nakashima

Kecmanovic vs Van de Zandschulp

Q vs Q

(6) Auger-Aliassime bye

(7) Sinner bye

Q vs Q

Q vs Rune

Carreno Busta vs (11) Berrettini

(14) Opelka vs Monfils

Karatsev vs Cressy

Q vs Q

(3) Tsitsipas bye

(5) Rublev bye

Krajinovic vs Evans

Tiafoe vs Bonzi

Murray vs (10) Fritz

(13) Cilic vs Coric

F. Cerundolo vs Khachanov

Pospisil vs Paul

(2) Alcaraz bye

Foto: LaPresse