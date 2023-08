Franco Agamenone e Giulio Zeppieri scalano la classifica ATP dopo le vittorie a Umago: balzo importante per entrambi

Il torneo di Umago sta mettendo in luce i tennisti italiani. Sulla terra rossa croata gli azzurri stanno ottenendo ottimi risultati, come i quarti di finale raggiunti quest’oggi da Giulio Zeppieri, i primi della carriera per il romano a livello ATP. Un traguardo che proverà a raggiungere anche Franco Agamenone, che ha saputo battere ieri il serbo Laslo Djere e domani proverà a ripetersi contro l’argentino Sebastian Baez.

Sicuramente la vittoria della giornata è quella di Giulio Zeppieri, la seconda della carriera nel massimo circuito. Il romano ha saputo battere il colombiano Daniel Galan Riveros in tre set e adesso nei quarti di finale affronterà lo spagnolo Barnabe Zapata Miralles. Un match non impossibile per il tennista italiano, che sogna anche la semifinale e dunque una scalata ancora più alta nel ranking ATP.

Zeppieri, infatti, ha già stabilito il suo best ranking, posizionandosi al numero 149. Non è certo che il romano chiuderà in Top-150, perchè dipenderà anche dai risultati di altri giocatori che al momento sono poco più indietro. Certamente quello di Umago è un punto di partenza per un ragazzo che ha tutte le qualità per aumentare il plotone azzurro al vertice del tennis mondiale.

Un’eventuale semifinale spingerebbe Zeppieri vicino ai primi 130 del mondo, traguardo che invece ha già superato Franco Agamenone. L’italo-argentino si sta togliendo soddisfazioni importanti a 29 anni, confermandosi uno specialista della terra rossa. L’azzurro è attualmente al numero 123 (tredici posti guadagnati) della classifica mondiale e con una vittoria domani contro Baez guadagnerebbe qualche posizione. L’obiettivo Top-100 non è comunque lontano.

FOTO: LaPresse