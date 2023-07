Tour de France 2022: Matteo Trentin positivo al Covid-19: la UAE Emirates convoca un sostituto

Il Tour de France 2022 di Matteo Trentin termina ancor prima di iniziare. A tre giorni dal via della Grande Boucle, che scatterà in Danimarca da Copenaghen, il corridore azzurro è costretto a dare forfait.

È di pochi minuti fa la notizia che il 32enne trentino è risultato positivo ad un tampone per il Covid-19, salutando così le possibilità di partecipare alla corsa a tappe transalpina.

Già vincitore di tre frazioni in Francia, Trentin sarebbe stato, oltre che cacciatore di tappe, una spalla fondamentale per la UAE Emirates e soprattutto per Tadej Pogacar, in vista del percorso molto insidioso della prima settimana.

Al posto dell’azzurro il team emiratino ha convocato l’elvetico Marc Hirschi.

