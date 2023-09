Roland Garros 2022, Coco Gauff su Martina Trevisan: “Ãˆ un’avversaria difficile sulla terra, poi Ã¨ mancina”

Giornata di vigilia al Roland Garros 2022 per Martina Trevisan in vista del match più importante della sua carriera. La 28enne toscana affronterà infatti l’americana Coco Gauff nella semifinale del Grand Slam parigino, due anni dopo aver raggiunto i quarti sugli stessi campi in occasione dell’edizione autunnale del torneo nel 2020 partendo dalle qualificazioni.

Tra Martina e la finale di Parigi c’è però ancora un ostacolo, rappresentato dalla stella emergente del tennis statunitense e globale Gauff. Le due si sono già affrontate in passato proprio sulla terra battuta della capitale francese e l’unico precedente sorride all’azzurra, che si impose in rimonta per 7-5 al terzo set.

“Mi ricordo molto bene quell’incontro, avevo commesso molti doppi falli. Lei è una giocatrice difficile sulla terra, e poi è mancina“, il commento di Coco sulla giocatrice italiana e sulla sconfitta rimediata al secondo turno del Roland Garros 2020 contro di lei.

Quest’oggi la statunitense classe 2004 è impegnata per i quarti di finale del torneo di doppio in coppia con la connazionale Jessica Pegula: “Mi preparo al 100% per ogni match. Fisicamente sono al 100% e ce la metto tutta nella off-season. Lavoro molto duramente anche fuori dal campo e se avessi la sensazione di non riuscire a dare il 100% anche in doppio, non lo disputerei. Do il massimo in entrambe le discipline. Quando comincio un torneo, faccio del mio meglio per vincere entrambe le gare. Quando disputavo i tornei junior, a volte si giocavano anche tre partite in un giorno, per cui ora mi sembra che lo sforzo sia più leggero”, aveva dichiarato in conferenza stampa Coco dopo il successo di ieri su Sloane Stephens.

Foto: Lapresse