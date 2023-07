Nuoto, Thomas Ceccon dopo le batterie dei 100 sl: “Negli ultimi 25 metri ho rallentato di proposito”

Missione compiuta per Thomas Ceccon nelle batterie dei 100 dorso, aspettando la finale di stasera che lo vedrà protagonista nei 50 farfalla. Il nuotatore veneto ha fatto segnare un buon 53”70 nella gara di qualificazione appena andata in scena, valevole per i Mondiali 2022 in corso di svolgimento a Budapest.

Terzo il suo crono alle spalle dei francesi Ndoye-Brouard (53″22) e Tomac (53″60), nono tempo complessivo. L’azzurro ha ammesso di aver rallentato a fine corsia per risparmiare energie: il programma dell’atleta è fittissimo e non si può sprecare nemmeno una bracciata.

Queste le sue parole ai mircrofoni RAI: “Ieri giornata fantastica, abbiamo concluso bene con la medaglia e due record italiani. Oggi sono un pochino stanco, ma siccome è mattina presto posso riposarmi di più in vista della semifinale e della finale dei 50 delfino. Negli ultimi 25 metri ho rallentato di proposito”.

“Speriamo sia una giornata altrettanto buona come quella di ieri”. Ceccon ha poi scherzato con Elisabetta Caporale sul suo “baffo”: “Non ce l’ho per motivi scaramantici. L’avevo tenuto agli Assoluti per un giorno, poi l’ho tolto. Spero che porti fortuna, un po’ come la barba mezza rasata di Gianmarco Tamberi”.

Foto: Lapresse