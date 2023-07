LIVE MotoGP, GP Olanda 2022 in DIRETTA: griglia di partenza, pole di Bagnaia! Stupisce Bezzecchi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA GRIGLIA DI PARTENZA

LA CRONACA DELLE QUALIFICHE

14.58 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi a domani per la gara.

14.56 Si annuncia di nuovo il duello Bagnaia-Quartararo nella giornata di domani. Chi chiuderà meglio la prima parte di campionato in vista delle vacanze?

14.54 Grande risposta di Bagnaia che, ancora una volta, è un fulmine al sabato. Quartararo non sbaglia un colpo e si mette al secondo posto, poi Jorge Martin, Bezzecchi e Aleix Espargarò

14.52 CLASSIFICA TEMPI Q2

1 63 F. BAGNAIA 1:31.504 2 20 F. QUARTARARO +0.116 3 89 J. MARTIN +0.204 4 72 M. BEZZECCHI +0.292 5 41 A. ESPARGARO +0.364 6 43 J. MILLER +0.620 7 5 J. ZARCO +0.671 8 88 M. OLIVEIRA +0.768 9 42 A. RINS +0.803 10 33 B. BINDER +0.863

14.50 Quartararo si rilancia ma sbaglia in curva 4 e abortisce il giro. La pole va a Bagnaia!!!!!!!!!

BANDIERA A SCACCHI!!!!!!! SI CHIUDE LA Q2!!!!!!!! Quartararo ci prova, si porta a 179 millesimi al T3, è secondo!!!!!! 116 millesimi da Pecco, supera Martin!

-1 minuto: Bagnaia è tornato ai box dopo il suo giro “monstre”, vediamo la risposta di Quartararo, mentre cade Miller!

-2 minuti: Aleix Espargarò chiude in 1:31.868 ed è quinto a 364 millesimi, ora vediamo la risposta di Quartararo, mentre Martin scivola alla 5!

-3 minuti: Bagnaia clamoroso! Record nel T1 e T2 con 184 millesimi di vantaggio, arriva al T3 con 264! Chiude in 1:31.504 ed è primo!!!! Bezzecchi 1:31.796 quarto!

-4 minuti: Quartararo aspetta l’ingresso di Martin e Zarco, mentre Bagnaia è già nel suo primo tentativo

-5 minuti: ora entrano in azione anche gli altri protagonisti della Q2, Martin si prende ancora qualche istante

-6 minuti: Bagnaia non vuole perdere tempo ed è il primo che torna in azione per il secondo run!

-7 minuti: tutti di nuovo ai box dopo la prima sfuriata. Impressionante il tempo di Martin che beffa Quartararo per 10 millesimi

-8 minuti: Quartararo insegue Martin, poi Bagnaia, Miller, Bezzecchi, Zarco, Vinales e Rins

-9 minuti: Bagnaia migliora in 1:32.0 e sale al terzo posto poi Miller, Bezzecchi e Aleix, errore per Quartararo che sbaglia in curva 1

-10 minuti: Miller si porta al terzo posto, poi Bezzecchi quarto davanti a Bagnaia

-11 minuti: il primo tempo della Q2 lo fa segnare Bagnaia in 1:32.330, risponde Quartararo in 1:31.718, ma Martin vola in 1:31.708!!!!!!!!!!!! Che tempiiiiiiiiiiiiiiiiiii

-12 minuti: i piloti si lanciano per il primo tentativo della Q2, andiamo a vedere i crono!

-13 minuti: le nuvole sono minacciose, ma la pioggia annunciata alle 14.20 non è ancora arrivata

-14 minuti: si incomincia! Tutti subito in pista per evitare il rischio pioggia

14.35 SEMAFORO VERDE!!!!!!! SCATTA LA Q2!!!!!!!

14.32 Pochi istanti e si parte, per il momento rischio pioggia scongiurato!

14.29 I piloti che entreranno in scena nella Q2:

1 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’43.030 12 1’41.360 8 1’32.164 17

2 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’44.248 13 0.041 0.041 1’33.579 20 1’32.205 18

3 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’43.116 10 0.156 0.115 1’33.611 14 1’32.320 18

4 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’43.818 16 0.191 0.035 1’34.504 19 1’32.355 21

5 72 M.BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’43.542 17 0.218 0.027 1’34.312 17 1’32.382 18

6 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’43.424 16 0.276 0.058 1’33.274 19 1’32.440 15

7 12 M.VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’43.417 17 0.323 0.047 1’33.938 17 1’32.487 18

8 89 J.MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’43.189 20 0.428 0.105 1’34.823 17 1’32.592 20

9 5 J.ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’43.150 20 0.562 0.134 1’34.286 18 1’32.726 16

10 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’42.589 13 0.714 0.152 1’33.833 18 1’32.878 14

14.26 Finisce qui la Q1! Dominio KTM con Binder e Oliveira in Q2. Eliminati Marini, Mir, Di Giannantonio, Bastianini, Dovizioso, Bradl, Gardner, Morbidelli, Marquez, Savadori, Fernandez e Darryn Binder.

14.25 Bastianini si porta in sesta posizione a 520 millesimi e, nonostante una moto senza gomme da tempo, limita i danni

BANDIERA A SCACCHI!!!!!!! SI CHIUDE LA Q1!!!!!!!!! Andiamo a vedere gli ultimissimi tempi, Di Giannantonio 1:32.912 si ferma in quinta posizione per ora

-1 minuto: Binder migliora ancora e si mette a condurre in 1:32.485! 65 millesimi su Oliveira. Bastianini prova a rispondere ma rallenta nel T4 e lascia perdere il suo giro. Marini 1:32.787 terzo a 237 millesimi dalla qualificazione

-2 minuti: Marini fa segnare ottimi parziali, arriva a 98 millesimi al T3 e chiude in 1:32.938 quarto a 388 millesimi, Dovizioso quinto a 459

-3 minuti: Mir riesce a ripartire, mentre tutti si lanciano per gli ultimi tentativi.

-4 minuti: il cielo è sempre più nero e la minaccia della pioggia appare imminente. Cade Mir al tornantino, lo spagnolo non riesce a rimettere in moto la sua Suzuki! Bastianini migliora nei parziali ma rimane lontano, settimo a 585

-5 minuti: Bastianini chiude il suo primo giro in 1:33.383 ed è decimo a 833 millesimi, a 6 decimi dalla qualificazione

-6 minuti: Bastianini si lancia per il primo giro, mentre tornano in azione anche gli altri avversari in questo momento. Il romagnolo, ovviamente, avrà solo un run

-7 minuti: moto pronta per Bastianini che uscirà a breve, Di Giannantonio fa segnare buoni parziali ma preferisce tornare ai box come tutti gli altri

-8 minuti: Oliveira al comando in 1:32.550 poi Binder a 204 millesimi, Mir a 348 e Dovizioso a 459, Marini solo ottavo a 723

-9 minuti: ai box del team Gresini stanno allestendo la moto di Bastianini dato che era pronta con l’assetto da bagnato. Di Giannantonio intanto quarto a 530 millesimi da Binder

-10 minuti: attenzione, si segnala pioggia in arrivo nei prossimi minuti. Per Bastianini potrebbe essere una pessima notizia!

-11 minuti: il primo crono della Q1 lo mette a segno Morbidelli in 1:33.355 poi Mir, ma ora è Binder al comando in 1:32.754 su Gardner e Oliveira

-12 minuti: mentre Bastianini è tornato ai box, i rivali si lanciano per il primo giro lanciato

-13 minuti: attenzione, si ferma Bastianini! Il romagnolo non ha fatto in tempo a imboccare curva 1 che la sua moto si è ammutolita. Ora è costretto a correre di nuovo ai box

-14 minuti: si parte! Tutti in pista per sfruttare al massimo il tempo a disposizione e, non ultimo, evitare il rischio pioggia

14.10 SCATTA LA Q1!!!!!! INIZIANO LE QUALIFICHE DEL GP DI OLANDA!!!!!!

14.08 Pochi istanti e si parte con la Q1! I piloti che prenderanno parte alla prima parte delle qualifiche

11 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’42.698 16 0.798 0.084 1’33.899 21 1’32.962 16

12 49 F.DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’43.481 16 0.835 0.037 1’34.902 15 1’32.999 15

13 21 F.MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’43.724 12 0.872 0.037 1’34.828 18 1’33.036 14

14 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’43.514 18 0.964 0.092 1’34.127 21 1’33.128 14

15 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’43.091 19 0.984 0.020 1’34.676 16 1’33.148 18

16 10 L.MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’45.392 17 1.013 0.029 1’34.536 18 1’33.177 10

17 23 E.BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’46.446 11 1.097 0.084 1’34.316 15 1’33.261 12

18 32 L.SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’44.968 14 1.117 0.020 1’35.081 19 1’33.281 21

19 4 A.DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA 1’44.825 13 1.182 0.065 1’34.650 17 1’33.346 21

20 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’42.959 17 1.441 0.259 1’34.599 17 1’33.605 16

21 87 R.GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’45.282 19 1.475 0.034 1’35.222 19 1’33.639 15

22 6 S.BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1’44.265 15 2.016 0.541 1’35.951 10 1’34.180 15

23 25 R.FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’44.285 17 2.459 0.443 1’36.226 17 1’34.623 15

24 40 D.BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA 1’44.602 18 2.793 0.334

14.06 Questa FP4 conferma quello che ci aspettavamo, ovvero Quartararo-Bagnaia sembrano i più forti in ottica gara. Il francese da quando è passato a media e hard non ha avuto rivali. Bene anche le Aprilia

14.04 RIEPILOGO TEMPI FP4

1 20 F. QUARTARARO 1:32.478 2 63 F. BAGNAIA +0.100 3 43 J. MILLER +0.333 4 41 A. ESPARGARO +0.377 5 88 M. OLIVEIRA +0.421 6 89 J. MARTIN +0.448 7 23 E. BASTIANINI +0.492 8 12 M. VIÑALES +0.514 9 33 B. BINDER +0.575 10 10 L. MARINI +0.659

14.02 Aleix chiude un alto giro in 1:32.9 confermando un ottimo passo, ma Quartararo è davvero impressionante con media e hard

14.01 Quartararo spinge ancora e vola nel T1 con 150 millesimi di record. Il campione del mondo chiude la sua FP4 con un 1:32.478 clamorosooooooo!!!!!!! Primo!!!!!!!! Un decimo esatto su Bagnaia

14.00 BANDIERA A SCACCHI!! SI CHIUDE LA FP4!! Andiamo a vedere gli ultimi tempi, mentre si segnalano le prime gocce di pioggia sul tracciato! Bastianini settimo a 392 millesimi, Quartararo si porta a 49

13.59 Bagnaia chiude in 1:32.578 e si mette in vetta! Aleix risponde in 1:32.855 ed è quarto, dato che Miller si è portato in terza posizione a 233 dal compagno di team

13.58 Quartararo continua a martellare su tempi vicinissimi al suo 1:32.643, ma Bagnaia non è da meno ed è di nuovo da record nel T2 per 61 millesimi. Risponde Aleix con 28

13.57 Bagnaia fa segnare il suo migliore T1, poi va di record nel T2 per 49 millesimi, il ducatista chiude in 1:32.696 e non migliora il suo tempo per 2 centesimi

13.56 Morbidelli con media e hard a sua volta, volta nel T1 e T2 poi rallenta nel T4 e non migliora, come Quartararo che sbaglia l’ultima chicane…

13.55 1:32.670 ancora un altro giro straordinario per Quartararo che non migliora per 37 millesimi. La scelta media-hard sembra quella migliore per il francese

13.54 Migliora Rins, che sale in ottava posizione a 586 millesimi dalla vetta, ma Martin lo supera e si mette in sesta a 476 con media e soft

13.53 Quartararo si rilancia e vola nel T1 con 116 millesimi di record nel T1, si conferma per 3 al T2, quindi conclude in 1:32.643 e si mette a condurre con 36 millesimi su Bagnaia. Il francese procede con media e hard al posteriore ora.

13.51 Quartararo chiude il suo nono giro non migliorandosi per un decimo, Vinales perde tutto nel T3 e rimane quarto

13.50 Di nuovo tutti in pista per gli ultimi minuti della FP4, mentre Vinales migliora ancora ed è quarto a 313 millesimi con gomma nuova soft

13.49 Vinales piazza un ottimo 1:33.125 e si mette al quinto posto a 446 millesimi! Marini settimo a 523 con soft e hard

13.48 Marini e Vinales fanno segnare buoni T1 e T2, poi cedono sempre nel T3. Lo spagnolo, come confermano dai box, sta sfinendo la sua media

13.47 Quasi tutti ai box ora, proseguono le Aprilia, assieme a Marini

13.46 Migliora ancora Aleix Espargarò ed è secondo a 228 millesimi. Vinales, invece, rimane 13° a 976 ma, probabilmente, sta usando gomme a fine vita

13.45 AGGIORNAMENTO TEMPI FP4

1 63 F. BAGNAIA 1:32.679 2 20 F. QUARTARARO +0.242 3 33 B. BINDER +0.374 4 41 A. ESPARGARO +0.383 5 36 J. MIR +0.465 6 43 J. MILLER +0.595 7 88 M. OLIVEIRA +0.648 8 89 J. MARTIN +0.652 9 10 L. MARINI +0.666 10 23 E. BASTIANINI +0.686

13.44 Aleix Espargarò si mette al quarto posto a 383 millesimi con media e soft, alle spalle di Binder, terzo a 374

13.43 Bagnaia spinge ancora, scende sotto al record nel T1 e T2, lascia un decimo nel T3, quindi chiude limando 16 millesimi al suo crono: 1:32.679

13.42 Si segnala Mir, terzo a 449 millesimi da Bagnaia con media e hard. Ottavo Martin, poi Marini e Zarco. 11° Vinales

13.41 Davvero una FP4 peculiare, con ogni pilota con scelte completamente differenti a livello di gomme rispetto agli altri. Bagnaia sempre primo con soft e hard

13.40 Nakagami prosegue su buoni tempi ed è secondo a 346 millesimi da Bagnaia, ma ora Quartararo lo scalza, con 226 millesimi di distacco

13.39 Bagnaia fa segnare i record nel T1 e T2, poi rallenta nel T4 e si rilancia. Binder ora quarto a 569 millesimi con media e hard

13.38 Migliora anche Quartararo e si porta a 1:33.260, terzo a 565 millesimi con doppia media

13.37 Bagnaia vola in 1:32.695 con 464 millesimi su Aleix Espargarò con media e soft, poi Zarco, Nakagami e Miller. Sesto Quartararo

1338 Zarco procede con doppia soft ed è nono a 747 millesimi, Vinales 14° con doppia media a 863

13.37 Bagnaia sale al comando in 1:33.263 con 360 millesimi su Miller, e 415 su Bastianini, ma ora Nakagami è terzo a a 230 con media e soft, ma il tempo viene cancellato

13.36 Quartararo con doppia media sale al secondo posto a 153 millesimi, Bastianini procede con soft e media, Bezzecchi è ora secondo a 83

13.35 Sale in vetta Jack Miller con doppia soft in 1:34.100 poi Bagnaia (soft e hard) a 168 millesimi, poi Savadori, Bastianini e Marini

13.34 Il primo tempo di questa FP4 lo mette a segno Bezzecchi in 1:34.886 con doppia media

13.33 I piloti si stanno lanciando per i primi giri della simulazione di passo gara, vedremo chi farà segnare il primo crono di riferimento

13.32 Alla spicciolata tutti i piloti sono entrati in azione e ora si può dare ufficialmente il via alla FP4

13.31 Subito tutti in pista per sfruttare al massimo i 30 minuti della sessione

13.30 SEMAFORO VERDE!!!!! SCATTA LA FP4!!!!!

13.27 Ancora pochi istanti e si parte con la FP4! Tutto pronto ad Assen!

13.24 In questa FP4 cercheremo di capire se, anche in questa occasione, Fabio Quartararo avrà a disposizione un passo gara impossibile per tutti gli altri. Al Montmelò e Sachsenring ha vinto per dispersione. Sarà così anche in Olanda?

13.21 Sul fronte Ducati, ancora una volta, ottimi risultati con 5 moto di Borgo Panigale nella top10. Splendido crono per Marco Bezzecchi che ha regolato le due Ducati factory e le due Ducati Pramac. Arriverà un’altra pole per “Pecco”?

13.18 Arriviamo a questa FP4 con l’Aprilia letteralmente sugli scudi. Aleix Espargarò e Maverick Vinales hanno volato nel corso della FP3 con una moto che sembra davvero dominante, quantomeno sul giro secco. Ora questi 30 minuti faranno capire al team di Noale se anche in ottica gara potranno fare la voce grossa…

13.15 LA CLASSIFICA COMBINATA FP1-FP2-FP3

1 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’43.030 12 1’41.360 8 1’32.164 17

2 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’44.248 13 0.041 0.041 1’33.579 20 1’32.205 18

3 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’43.116 10 0.156 0.115 1’33.611 14 1’32.320 18

4 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’43.818 16 0.191 0.035 1’34.504 19 1’32.355 21

5 72 M.BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’43.542 17 0.218 0.027 1’34.312 17 1’32.382 18

6 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’43.424 16 0.276 0.058 1’33.274 19 1’32.440 15

7 12 M.VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’43.417 17 0.323 0.047 1’33.938 17 1’32.487 18

8 89 J.MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’43.189 20 0.428 0.105 1’34.823 17 1’32.592 20

9 5 J.ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’43.150 20 0.562 0.134 1’34.286 18 1’32.726 16

10 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’42.589 13 0.714 0.152 1’33.833 18 1’32.878 14

11 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’42.698 16 0.798 0.084 1’33.899 21 1’32.962 16

12 49 F.DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’43.481 16 0.835 0.037 1’34.902 15 1’32.999 15

13 21 F.MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’43.724 12 0.872 0.037 1’34.828 18 1’33.036 14

14 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’43.514 18 0.964 0.092 1’34.127 21 1’33.128 14

15 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’43.091 19 0.984 0.020 1’34.676 16 1’33.148 18

16 10 L.MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’45.392 17 1.013 0.029 1’34.536 18 1’33.177 10

17 23 E.BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’46.446 11 1.097 0.084 1’34.316 15 1’33.261 12

18 32 L.SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’44.968 14 1.117 0.020 1’35.081 19 1’33.281 21

19 4 A.DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA 1’44.825 13 1.182 0.065 1’34.650 17 1’33.346 21

20 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’42.959 17 1.441 0.259 1’34.599 17 1’33.605 16

21 87 R.GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’45.282 19 1.475 0.034 1’35.222 19 1’33.639 15

22 6 S.BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1’44.265 15 2.016 0.541 1’35.951 10 1’34.180 15

23 25 R.FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’44.285 17 2.459 0.443 1’36.226 17 1’34.623 15

24 40 D.BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA 1’44.602 18 2.793 0.334

13.12 LA CLASSIFICA DELLA FP3 DISPUTATA QUESTA MATTINA

1 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’32.164 17 19 307.5

2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.205 18 22 0.041 0.041 301.4

3 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’32.320 18 20 0.156 0.115 306.7

4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’32.355 21 21 0.191 0.035 305.2

5 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’32.382 18 20 0.218 0.027 309.0

6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’32.440 15 20 0.276 0.058 312.2

7 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’32.487 18 22 0.323 0.047 307.5

8 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’32.592 20 21 0.428 0.105 308.3

9 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’32.726 16 18 0.562 0.134 307.5

10 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’32.878 14 19 0.714 0.152 310.6

11 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’32.962 16 20 0.798 0.084 302.9

12 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’32.999 15 17 0.835 0.037 306.7

13 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’33.036 14 16 0.872 0.037 300.0

14 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’33.128 14 18 0.964 0.092 302.2

15 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’33.148 18 19 0.984 0.020 306.0

16 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’33.177 10 14 1.013 0.029 308.3

17 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’33.261 12 15 1.097 0.084 314.6

18 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’33.281 21 21 1.117 0.020 304.4

19 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’33.346 21 23 1.182 0.065 301.4

20 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’33.605 16 20 1.441 0.259 307.5

21 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’33.639 15 19 1.475 0.034 306.0

22 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1’34.180 15 19 2.016 0.541 304.4

23 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’34.623 15 19 2.459 0.443 302.2

24 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’34.957 12 19 2.793 0.334 302.9

13.09 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE MOTOGP

1 20 QUARTARARO Fabio FRA 172

2 34 34 ESPARGARO Aleix SPA 138

3 61 27 ZARCO Johann FRA 111

4 72 11 BASTIANINI Enea ITA 100

5 90 18 BINDER Brad RSA 82

6 91 1 BAGNAIA Francesco ITA 81

7 91 0 MILLER Jack AUS 81

8 103 12 RINS Alex SPA 69

9 103 0 MIR Joan SPA 69

10 108 5 OLIVEIRA Miguel POR 64

11 111 3 MARTIN Jorge SPA 61

12 112 1 MARQUEZ Marc SPA 60

13 120 8 MARINI Luca ITA 52

14 126 6 VIÑALES Maverick SPA 46

15 132 6 ESPARGARO Pol SPA 40

16 134 2 NAKAGAMI Takaaki JPN 38

17 137 3 BEZZECCHI Marco ITA 35

18 146 9 MARQUEZ Alex SPA 26

19 147 1 MORBIDELLI Franco ITA 25

20 156 9 DI GIANNANTONIO Fabio ITA 16

21 162 6 BINDER Darryn RSA 10

22 162 0 DOVIZIOSO Andrea ITA 10

13.06 Al momento sulla pista olandese il meteo parla di cielo coperto e temperatura di circa 21°. Al momento il rischio pioggia sembra scongiurato, ma verso sera le precipitazioni sembrano certe. Vedremo come evolverà la situazione, pensando anche alla giornata di domani con le tre gare.

13.03 Dopo i 30 minuti dedicati alle prove in assetto da gara, sarà la volta delle qualifiche, che scatteranno alle ore 14.10 con la Q1. La Q2, con la caccia alla pole, prenderà il via alle ore 14.35

13.00 Buongiorno e bentornati ad Assen. Tra 30 minuti esatti prenderà il via la FP4 del GP d’Olanda e si entrerà ufficialmente nel vivo del sabato oranje

LA CRONACA DELLA FP3 DISPUTATA QUESTA MATTINA

10.47 La nostra diretta si interrompe qui per il momento, ma vi diamo appuntamento prima delle 13.30 per la quarta sessione di libere e per le qualifiche.

10.46 Ottimi riscontri sul giro secco e sul passo gara per Aprilia e per Quartararo, mentre Bagnaia ha fatto più fatica del previsto in questo turno. Pecco avrà comunque la possibilità di trovare la quadra tra FP4 e qualifiche.

10.44 Di seguito la top10 delle FP3:

1 41 A. ESPARGARO 1:32.164 2 20 F. QUARTARARO +0.002 3 12 M. VIÑALES +0.057 4 42 A. RINS +0.156 5 30 T. NAKAGAMI +0.191 6 72 M. BEZZECCHI +0.218 7 63 F. BAGNAIA +0.276 8 43 J. MILLER +0.341 9 89 J. MARTIN +0.428 10 5 J. ZARCO +0.562

10.42 Primo degli esclusi Mir davanti a Di Giannantonio, 12°. Dovranno passare dal Q1 anche Morbidelli, Marini, Bastianini e Dovizioso.

10.40 BANDIERA A SCACCHI!! Quartararo fa un gran giro ma resta a 2 millesimi dal miglior tempo di Aleix Espargarò. Accedono direttamente in Q2 anche Vinales, Rins, Nakagami, Bezzecchi, Bagnaia, Miller, Martin e Zarco.

10.39 Cadono anche Zarco e Aleix Espargarò! Le bandiere gialle rischiano di congelare la classifica del turno…

10.38 Tutti in pista per l’ultimo time-attack del turno! Purtroppo cade anche Di Giannantonio, che dice addio alle residue chance di top10.

10.37 Super Bezzecchi!! Bel miglioramento e terza posizione provvisoria a 218 millesimi dalla testa per il romagnolo del Team Mooney VR46!

10.35 Bagnaia non si migliora al secondo tentativo ma il suo pass per il Q2 è ormai in ghiaccio quando mancano cinque minuti alla fine della sessione.

10.34 Arriva finalmente la risposta di Bagnaia nel time-attack! 3° tempo di Pecco a 276 millesimi dalla vetta, mentre Bastianini rischia seriamente di restare fuori dalla top10.

10.32 Che Aprilia! Entrambi i piloti si migliorano ulteriormente, ma Quartararo si inserisce in seconda piazza davanti a Vinales e a soli 41 millesimi dal leader Espargarò.

10.30 Aleix Espargarò vola con la soft nuova e porta la sua Aprilia davanti a tutti in 1’32″518! Nel frattempo cade Bastianini durante il suo secondo tentativo di time-attack.

10.28 Bastianini monta la soft nuova al posteriore e balza in quinta posizione a 350 millesimi dalla vetta. Attenzione ad Aleix Espargarò, estremamente veloce nei primi due settori…

10.26 Cominciano a piovere le mescole soft nel monitor delle gomme. Sta per entrare nel vivo la prima vera simulazione di qualifica del fine settimana.

10.24 Un quarto d’ora al termine delle FP3. Ultimi 15 minuti in cui si accenderà la bagarre per entrare nella top10 e quindi strappare il pass per il Q2.

10.22 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 12 M. VIÑALES 1:32.911 2 20 F. QUARTARARO +0.083 3 41 A. ESPARGARO +0.166 4 42 A. RINS +0.226 5 72 M. BEZZECCHI +0.403 6 5 J. ZARCO +0.435 7 36 J. MIR +0.518 8 63 F. BAGNAIA +0.584 9 43 J. MILLER +0.647 10 33 B. BINDER +0.674

10.20 Rins nel frattempo va davanti a Bagnaia ed è 4° in 1’33″1 con la Suzuki. Buon ritmo per il catalano con gomme medie usate.

10.18 Rins e Bezzecchi salgono rispettivamente in quinta e sesta piazza in 1’33″2 e 1’33″3 girando sempre con una coppia di gomme medie. A breve si accenderà la simulazione di qualifica.

10.16 Zarco batte un colpo e risale la classifica fino al quinto posto della combinata in 1’33″3, avvicinandosi a 435 millesimi dal miglior tempo di Vinales.

10.13 Quartararo continua a girare ma non perde prestazione, firmando un notevole 1’32″994 ed inserendosi tra le due Aprilia.

10.11 Vinales nel frattempo abbassa ancora il limite in 1’32″911, portando a 166 millesimi il suo vantaggio nei confronti dell’altra Aprilia di Aleix Espargarò.

10.10 Bagnaia è l’unico dei big a non essere ancora riuscito a migliorare il tempo di ieri in FP2. In ogni caso la vera e propria simulazione di qualifica andrà in scena negli ultimi 20 minuti della sessione.

10.09 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 12 M. VIÑALES 1:32.960 2 41 A. ESPARGARO +0.117 3 20 F. QUARTARARO +0.263 4 36 J. MIR +0.440 5 63 F. BAGNAIA +0.535 6 42 A. RINS +0.559 7 43 J. MILLER +0.598 8 72 M. BEZZECCHI +0.603 9 33 B. BINDER +0.625 10 23 E. BASTIANINI +0.703

10.07 Caduta di Morbidelli in curva 15, ma nessuna conseguenza fisica per il romano della Yamaha.

10.06 Aleix Espargarò lima tre decimi e si avvicina a 117 millesimi da Vinales, mentre Quartararo chiude un bel giro e sale in terza piazza in 1’33″2.

10.04 Vinales sfrutta al meglio la gomma soft nuova al posteriore ed è il primo ad abbattere la barriera dell’1’33 con un ottimo 1’32″9, rifilando quattro decimi al compagno di squadra Espargarò e mezzo secondo a Bagnaia.

10.03 Rins e Bagnaia fanno un bel passo avanti e si portano a ridosso delle due Aprilia. 5° Bastianini davanti a Bezzecchi e Quartararo.

10.02 Al secondo passaggio i tempi cominciano a diventare già molto interessanti. Uno-due Aprilia con Aleix Espargarò al comando in 1’33″4 davanti a Vinales e alla Yamaha di Quartararo. 8° Bagnaia.

10.01 Vinales è il più veloce nel primo giro lanciato del turno in 1’34″0 davanti a Quartararo, Bastianini, Miller e Di Giannantonio.

10.00 Quasi tutti in pista con doppia gomma media, anche se alcuni optano per la soft. Tra questi anche Rins con la Suzuki e Nakagami con la Honda.

9.58 Nel frattempo arriva l’ufficialità del forfait di Pol Espargarò, che conclude anzitempo il weekend di Assen per le conseguenze della brutta caduta rimediata nelle prove libere del Sachsenring.

9.55 SEMAFORO VERDE!!! Cominciano i 45 minuti decisivi per la qualificazione diretta in Q2 per la MotoGP ad Assen.

9.52 Obiettivo top10 in chiave azzurra anche per Bastianini, Bezzecchi, Marini e Di Giannantonio. Situazione più difficile invece sulla carta per Dovizioso e Morbidelli in Yamaha.

9.49 L’attesa sta per finire. Alle 9.55 scatteranno gli ultimi 45 minuti di prove libere validi per stabilire i 10 piloti che accederanno direttamente in Q2.

9.45 Di seguito la classifica generale del Mondiale MotoGP 2022 a metà campionato:

1. Fabio Quartararo (Yamaha) 172

2. Aleix Espargarò (Aprilia) 138

3. Johann Zarco (Ducati) 111

4. Enea Bastianini (Ducati) 100

5. Brad Binder (KTM) 82

6. Francesco Bagnaia (Ducati) 81

7. Jack Miller (Ducati) 81

8. Alex Rins (Suzuki) 69

9. Joan Mir (Suzuki) 69

10. Miguel Oliveira (KTM) 64

9.41 Quartararo però non è da meno e rappresenta, insieme all’Aprilia di Aleix Espargarò, l’alternativa principale al binomio Bagnaia-Ducati sull’asciutto ad Assen. Il francese della Yamaha ha un feeling eccezionale con la sua M1 e vuole consolidare la sua leadership iridata prima della pausa estiva.

9.37 Bagnaia si è confermato ieri molto competitivo sul giro secco con gomme d’asciutto, quindi la qualificazione diretta in Q2 sembra una formalità. Pecco è anche uno dei grandi favoriti per la pole position odierna, se non dovesse arrivare la pioggia nel primo pomeriggio.

9.33 Ricordiamo anche che Franco Morbidelli dovrà scontare domani un long lap penalty in gara per aver girato a bassa velocità in traiettoria nella fase conclusiva delle FP2, ostacolando in parte il time-attack di Enea Bastianini.

9.29 Aleix Espargarò aveva firmato il secondo tempo in FP2, ma la Direzione Gara lo ha penalizzato (cancellando tutti i suoi crono ottenuti con gomme slick) per aver montato lo spoiler sulla sua Aprilia in condizioni di pista asciutta a fine sessione.

9.24 Di seguito la classifica combinata aggiornata delle prove libere per la MotoGP prima delle FP3:

1 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’33.274 19 19 308.3

2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’33.579 20 20 0.305 0.305 301.4

3 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’33.611 14 14 0.337 0.032 304.4

4 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’33.833 18 18 0.559 0.222 306.7

5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’33.899 21 21 0.625 0.066 302.9

6 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’33.938 17 17 0.664 0.039 306.0

7 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’34.127 21 21 0.853 0.189 303.7

8 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’34.286 18 18 1.012 0.159 304.4

9 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’34.312 17 17 1.038 0.026 307.5

10 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’34.316 15 15 1.042 0.004 306.7

11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’34.504 19 19 1.230 0.188 303.7

12 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’34.536 18 18 1.262 0.032 301.4

13 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’34.599 17 17 1.325 0.063 307.5

14 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’34.650 17 18 1.376 0.051 301.4

15 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’34.676 16 21 1.402 0.026 302.9

16 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’34.823 17 17 1.549 0.147 303.7

17 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’34.828 18 22 1.554 0.005 302.2

18 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’34.834 13 17 1.560 0.006 302.2

19 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’34.902 15 18 1.628 0.068 304.4

20 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’35.081 19 19 1.807 0.179 303.7

21 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’35.222 19 19 1.948 0.141 300.0

22 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’35.571 15 15 2.297 0.349 302.9

23 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1’35.951 10 10 2.677 0.380 302.2

24 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’36.226 17 17 2.952 0.275 298.5

9.19 Ad Assen va in scena un turno fondamentale per la qualificazione diretta in Q2, alla luce delle condizioni meteo odierne. Le FP3 si disputeranno infatti sull’asciutto ed i tempi di ieri verranno inevitabilmente migliorati.

9.15 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta della terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda 2022, undicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP d’Olanda, round del Mondiale 2022 di MotoGP. Sul tracciato di Assen le squadre e i piloti saranno impegnati nel trovare la giusta messa a punto sulle moto in vista delle qualifiche di oggi.

Si torna a gareggiare dopo il trionfo in Germania di Fabio Quartararo, sempre più padrone della situazione nella classe regina. Il francese della Yamaha comanda la graduatoria con 172 punti, 34 in più dello spagnolo Aleix Espargaró (Aprilia) e 61 in più di Johann Zarco (Ducati Pramac).

Una situazione difficile per i piloti italiani con Enea Bastianini in grande difficoltà a -72 (quarto) e Francesco Bagnaia, reduce da una cocente caduta in gara quando il giorno prima era in pole (sesto a -91). Ecco che ieri nel corso delle prove libere del primo giorno qualcosa di buono si è visto per cercare di invertire il trend. La pioggia l’ha fatta da padrona e potrebbe alterare i valori in pista.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP d’Olanda, round del Mondiale 2022 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 09.55 con la FP3, mentre la FP4 è prevista dalle 13.30 a precedere le qualifiche (ore 14.10). Buon divertimento!

Foto: MotoGP.com Press