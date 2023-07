Ginnastica artistica, Giochi del Mediterraneo 2022: Casali a due decimi dal bronzo. Bartolini sesto nell’all-around

Nicola Bartolini non è riuscito a conquistare la medaglia nel concorso generale individuale dei Giochi del Mediterraneo 2022, competizione multisportiva che va in scena a Orano (Algeria). Il Campione del Mondo al corpo libero era tra i grandi favoriti della vigilia per salire sul podio, ma purtroppo è caduta al volteggio (13.200) e ha dovuto dire addio ai sogni di gloria. L’azzurro ha totalizzato 14.200 al quadrato a causa di un paio di sbavature sugli arrivi, poi un doppio 13.100 al cavallo e agli anelli, 13.950 alle parallele e 13.300 alla sbarra. Il sardo ha concluso in sesta posizione col punteggio complessivo di 80.850.

Lorenzo Casali ha invece concluso al quarto posto in maniera brillante, frutto di una gara regolare in fase iniziale (13.150 al corpo libero, 13.000 al cavallo, 13.100 agli anelli) e di una stoccata al volteggio (14.600) per il totale di 81.600. Inizialmente ha sognato anche la medaglia di bronzo, ma poi i giudici hanno alzato di un paio di decimi il D Score del cipriota Marios Georgiou, salito così sul terzo gradino del podio col totale di 81.600.

A vincere la gara è stato il turco Adem Asil (84.700), che ha dominato in lungo e in largo chiudendo davanti allo spagnolo Joel Plata (81.950). Domani andranno in scena le Finali di Specialità, gli italiani sperano di conquistare alcune medaglie nelle prove sui singoli attrezzi che chiuderanno questa kermesse.

Photo LiveMedia/Filippo Tomasi