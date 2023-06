Calcio femminile: Italia, le 29 convocate per la seconda parte del raduno ad Appiano Gentile

Fine e inizio contemporaneamente: l’Italia femminile, in vista degli Europei di scena in Inghilterra dal 6 al 31 luglio, termina la prima settimana di raduno (partitella in famiglia, rete di Piemonte) e comincia una seconda parte della propria avventura verso la rassegna continentale.

Domenica sera ad Appiano Gentile ci saranno 29 giocatrici chiamate da Milena Bertolini. Nel gruppo ci saranno anche le rappresentanti di Juventus e Roma, precedentemente non chiamate per via della disputa della finale di Coppa Italia. Beccari, Ferrara e Robustellini faranno anche loro parte delle convocate.

Le scelte per la terza fase di raduno, a Coverciano, saranno diramate venerdì 10, e in quel caso le giocatrici che Bertolini avrà voluto al proprio fianco saranno assieme dal 12 al 17 giugno. Poi l’ultima parte della preparazione a Castel di Sangro (20 giugno-1° luglio), l’amichevole con la Spagna e il volo per la terra d’Albione.

Di seguito i 29 nomi scelti dalla ct azzurra:

Portieri: Roberta Aprile (Juventus), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (AS Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Elena Linari (AS Roma), Chiara Robustellini (Inter), Angelica Soffia (AS Roma);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Anastasia Ferrara (AS Roma), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (AS Roma), Giada Greggi (AS Roma), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter);

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Juventus), Valentina Giacinti (Fiorentina), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Milan), Daniela Sabatino (Fiorentina), Annamaria Serturini (AS Roma).

Foto: LaPresse