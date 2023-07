Beach volley, Mondiali 2022 Roma. Tutti gli orari del primo turno. Calì/Tega le prime azzurre a scendere in campo

Una scorpacciata di beach volley, per quattro giorni intensi: sarà una vera e propria “non stop” la prima fase dedicata ai gironi del Campionato del Mondo di beach volley che si disputa da venerdì al 19 giugno al Foro Italico di Roma. Si giocheranno ben 144 partite in quattro giorni, dalle 9 del mattino fino alle 23. Tre i campi allestiti al Foro Italico, il Centrale e i due campi secondari, oltre a quelli dedicati al riscaldamento.

Una prima fase che vedrà impegnate ben nove coppie azzurre che hanno l’obiettivo di qualificarsi per la fase ad eliminazione diretta. L’Italia entrerà in scena venerdì alle 15 con Calì/Tega che affronteranno le forti statunitensi Flint/Cheng e il programma dei gironi sarà chiuso lunedì sera da una delle partite più intriganti di questa prima fase che vedrà di fronte alle 22 gli azzurri Nicolai/Cottafava, reduci dal trionfo di Jurmala, e gli svedesi Ahman/Hellvig, che quest’anno si sono aggiudicati il Challenge di Kusadasi.

Martedì sarà la giornata dedicata ai playoff, con solo otto sfide in programma. Si affronteranno tra loro le otto peggiori terze classificate dei gironi per decretare le quattro coppie per genere che andranno a completare il tabellone dei sedicesimi di finale, già formato da prime e seconde classificate di ogni girone più le migliori quattro terze in base a punti conquistati, quoziente set e quoziente punti.

Questo il programma completo con tutti gli orari di tutte le gare girone per girone:

MASCHILE

Pool A. 10/6: 19 Carambula/Rossi (Ita)-Jawo/Jarra (Gam), 17 Bruno Schmidt/Saymon (Bra)-Capogrosso/Capogrosso (Arg). 11/6: 21 Carambula/Rossi (Ita)-Capogrosso/Capogrosso (Arg), 19 Bruno Schmidt/Saymon (Bra)-Jawo/Jarra (Gam). 13/6: 16 Carambula/Rossi (Ita)-Bruno Schmidt/Saymon (Bra), 16 Capogrosso/Capogrosso (Arg)-Jawo/Jarra (Gam).

Pool B. 10/6: 18 Bryl/Losiak (Pol)-Akan/Essilfie (Gha), 20 Lupo/Ranghieri (Ita)-Schachter/Dearing (Can). 11/6: 19 Bryl/Losiak (Pol)-Schachter/Dearing (Can), 22 Lupo/Ranghieri (Ita)-Akan/Essilfie (Gha). 13/6: 12 Bryl/Losiak (Pol)-Lupo/Ranghieri (Ita), 12 Schachter/Dearing (Can)-Akan/Essilfie (Gha).

Pool C. 10/6: 9 Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Abicha/El Azhari (Mar), 10 Nõlvak/Tiisaar (Est)-Virgen/Sarabia (Mex). 11/6: 11 Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Virgen/Sarabia (Mex), 11 Nõlvak/Tiisaar (Est)-Abicha/El Azhari (Mar). 13/6: 9 Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Nõlvak/Tiisaar (Est), 9 Virgen/Sarabia (Mex)-Abicha/El Azhari (Mar).

Pool D. 10/6: 11 Cherif/Ahmed (Qat)-Gonzalo/Roger (Par), 12 Krou/Gauthier-Rat (Fra)-Sander/Crabb (Usa). 11/6: 12 Cherif/Ahmed (Qat)-Sander/Crabb (Usa), 12 Krou/Gauthier-Rat (Fra)-Gonzalo/Roger (Par). 13/6: 14 Cherif/Ahmed (Qat)-Krou/Gauthier-Rat (Fra), 14 Sander/Crabb (Usa)-Gonzalo/Roger (Par).

Pool E. 10/6: 15 Andre/George (Bra)-Salemi/Vakili (Iri), 16 Samoilovs/Smedins (Lat)-Huber/Dressler (Aut). 11/6: 14 Andre/George (Bra)-Huber/Dressler (Aut), 14 Samoilovs/Smedins (Lat)-Salemi/Vakili (Iri). 13/6: 15 Andre/George (Bra)-Samoilovs/Smedins (Lat), 15 Huber/Dressler (Aut)-Salemi/Vakili (Iri).

Pool F. 10/6: 13 Perusic/Schweiner (Cze)-Ainadino Martinho/Monjane (Moz), 14 Schalk/Brunner (Usa)-Berntsen/Mol (Nor). 11/6: 13 Perusic/Schweiner (Cze)-Berntsen/Mol (Nor), 13 Schalk/Brunner (Usa)-Ainadino Martinho/Monjane (Moz). 13/6: 17 Perusic/Schweiner (Cze)-Schalk/Brunner (Usa), 17 Berntsen/Mol (Nor)-Ainadino Martinho/Monjane (Moz).

Pool G. 11/6: 9 De Groot/Boermans (Ned)-Wu Jiaxin/Ha Likejiang (Chn), 9 Ermacora/Pristauz (Aut)-Herrera/Gavira (Esp). 12/6: 10 De Groot/Boermans (Ned)-Herrera/Gavira (Esp), 9 Ermacora/Pristauz (Aut)-Wu Jiaxin/Ha Likejiang (Chn). 13/6: 18 De Groot/Boermans (Ned)-Ermacora/Pristauz (Aut), 18 Herrera/Gavira (Esp)-Wu Jiaxin/HA Likejiang (Chn).

Pool H. 11/6: 20 Mol/Sørum, (Nor)-Benzi/Bonifazi (Ita), 18 Aravena/Droguett (Chi)-Luini/Penninga (Ned). 12/6: 19 Mol/Sørum (Nor)-Luini/Penninga (Ned), 18 Aravena/Droguett (Chi)-Benzi/Bonifazi (Ita). 13/6: 10 Mol/Sørum (Nor)-Aravena/Droguett (Chi), 10 Luini/Penninga (Ned)-Benzi/Bonifazi (Ita).

Pool I. 11/6: 17 Grimalt/Grimalt (Chi)-Windisch/Dal Corso (Ita), 17 Seidl/Waller (Aut)-Kantor/Rudol (Pol). 12/6: 13 Grimalt/Grimalt (Chi)-Kantor/Rudol (Pol), 17 Waller/Seidl (Aut)-Windisch/Dal Corso (Ita). 13/6: 11 Grimalt/Grimalt (Chi)-Seidl/Waller (Aut), 11 Kantor/Rudol (Pol)-Windisch/Dal Corso (Ita).

Pool J. 11/6: 15 McHugh/Burnett (Aus)-Diaz/Alayo (Cub), 15 Ehlers/Wickler (Ger)-Hannibal/Cairus (Uru). 12/6: 14 McHugh/Burnett (Aus)-Hannibal/Cairus (Uru), 16 Ehlers/Wickler (Ger), Diaz/Alayo (Cub). 13/6: 20 McHugh/Burnett (Aus)-Ehlers/Wickler (Ger), 19 Hannibal/Cairus (Uru)-Diaz/Alayo (Cub).

Pool K. 11/6: 18 Åhman/Hellvig (Swe)-Surin/Banlue (Tha), 18 Nicolai/Cottafava (Ita)-Murray/Rivas (Col). 12/6: 15 Åhman/Hellvig (Swe)-Murray/Rivas (Col), 20 Nicolai/Cottafava (Ita)-Surin/Banlue (Tha). 13/6: 22 Åhman/Hellvig (Swe)-Nicolai/Cottafava (Ita), 19 Murray/Rivas (Col)-Surin/Banlue (Tha).

Pool L. 11/6: 10 Renato/Vitor Felipe (Bra)-Mora/Lopez (Nic), 10 Alison/Guto (Bra)-Nicolaidis/Carracher (Aus). 12/6: 11 Renato/Vitor Felipe (Bra)-Nicolaidis/Carracher (Aus), 12 Alison/Guto (Bra)-Mora/Lopez (Col). 13/6: 13 Renato/Vitor Felipe (Bra)-Alison/Guto (Bra), 13 Nicolaidis/Carracher (Aus)-Mora/Lopez (Nic).

FEMMINILE

Pool A. 10/6: 11 Stam/Schoon (Ned)-Williams/Núñez (Crc), 11 Gallay/Pereyra (Arg)-Rivas Zapata/Chris (Chi). 11/6: 11 Stam/Schoon (Ned)-Rivas Zapata/Chris (Chi), 12 Gallay(Pereyra (Arg)-Williams/Núñez (Crc). 12/6: 10 Stam/Schoon (Ned)-Gallay/Pereyra (Arg), 10 Rivas Zapata/Chris (Chi)-Williams/Núñez (Crc).

Pool B. 10/6: 14 Duda/Ana Patrícia (Bra)-Wang/Xia (Chn), 14 Hermannova/Stochlova (Cze)-Schützenhöfer/Plesiutschnig (Aut). 11/6: 15 Duda/Ana Patrícia (Bra)-Schützenhöfer/Plesiutschnig (Aut), 16 Hermannova/Stochlova (Cze)-Wang/Xia (Chn). 12/6: 15 Duda/Ana Patrícia (Bra)-Hermannova/Stochlova (Cze), 15 Schützenhöfer/Plesiutschnig (Aut)-Wang/Xia (Chn).

Pool C. 10/6: 9 Kravcenoka/Graudina (Lat)-Zeroual/Mahassine (Mar), 9 Heidrich/Vergé-Dépré (Sui)-Ishii/Mizoe (Jpn). 11/6: 9 Kravcenoka/Graudina (Lat)-Ishii/Mizoe (Jpn), 10 Heidrich/Vergé-Dépré (Sui)-Zeroual/Mahassine (Mar). 12/6: 9 Kravcenoka/Graudina (Lat)-Heidrich/Vergé-Dépré (Sui), 9 Ishii/Mizoe (Jpn)-Zeroual/Mahassine (Mar).

Pool D. 10/6: 13 Barbara/Carol (Bra)-Erika/Poletti (Par), 13 Megan/Nicole (Par)-Diana/Margarita (Col). 11/6: 16 Barbara/Carol (Bra)-Diana/Margarita (Col), 17 Megan/Nicole (Can)-Erika/Poletti (Par). 12/6: 16 Barbara/Carol (Bra)-Megan/Nicole (Can), 16 Diana/Margarita (Col)-Erika/Poletti (Par).

Pool E. 10/6: 15 Flint/Cheng (Usa)-Cali/Tega (Ita), 15 Bukovec/Brandie (Can)-Böbner/Vergé-Dépré (Sui). 11/6: 14 Flint/Cheng (Usa)-Böbner/Vergé-Dépré (Sui), 16 Bukovec/Brandie (Can)-Cali/Tega (Ita). 12/6: 19 Flint/Cheng (Usa)-Bukovec/Brandie (Can), 21 Böbner/Vergé-Dépré (Usa)-Cali/Tega (Ita).

Pool F. 10/6: 18 Kolinske/Hughes (Usa)-Menegatti/Gottardi (Ita), 18 Carro/Lobato (Esp)-Ariana/Karelys (Ecu). 11/6: 13 Kolinske/Hughes (Usa)-Ariana/Karelys (Ecu), 19 Carro/Lobato (Esp)-Menegatti/Gottardi (Ita). 12/6: 19 Kolinske/Hughes (Usa)-Carro/Lobato (Esp), 22 Ariana/Karelys (Ecu)-Menegatti/Gottardi (Ita).

Pool G. 10/6: 12 Talita/Rebecca (Bra)-Payano/Rosario (Dom), 12 Day/Stockman (Usa)-Lahti/Ahtiainen (Fin). 12/6: 14 Talita/Rebecca (Bra)-Lahti/Ahtiainen (Fin), 14 Day/Stockman (Usa)-Payano/Rosario (Dom). 13/6: 12 Talita/Rebecca (Bra)-Day/Stockman (Usa), 11 Lahti/Ahtiainen (Fin)-Payano/Rosario (Dom).

Pool H. 10/6: 10 Clancy/Mariafe (Aus)-Farida/Doaa (Egy), 10 Cannon/Sponcil (Usa)-Leila/Lidy (Cub). 12/6: 13 Clancy/Mariafe (Aus)-Leila/Lidy (Cub), 13 Cannon/Sponcil (Usa)-Farida/Doaa (Egy). 13/6: 9 Clancy/Mariafe (Aus)-Cannon/Sponcil (Usa), 10 Leila/Lidy (Cub)-Farida/Doaa (Egy).

Pool I. 10/6: 21 Taiana Lima/Hegeile (Bra)-Orsi Toth/Orsi Toth (Ita), 22 Müller/Tillmann (Ger)-Worapeerachayakorn/Naraphornrapat (Tha). 12/6: 11 Taiana Lima/Hegeile (Bra)-Worapeerachayakorn/Naraphornrapat (Tha), 11 Müller/Tillmann (Ger)-Orsi Toth/Orsi Toth (Ita), 13/6 18 Taiana Lima/Hegeile (Bra)-Müller/Tillmann (Ger), 19 Worapeerachayakorn/Naraphornrapat (Tha)-Orsi Toth/Orsi Toth (Ita).

Pool J. 10/6: 16 Pavan/Melissa (Can)-Stevens/Johnson (Aus), 16 Laboureur/Schulz (Ger)-Placette/Richard (Fra). 12/6: 17 Pavan/Melissa (Can)-Placette/Richard (Fra), 17 Laboureur/Schulz (Ger)-Stevens/Johnson (Aus). 13/6: 16 Pavan/Melissa (Can)-Laboureur/Schulz (Ger), 13 Placette/Richard (Fra)-Stevens/Johnson (Aus).

Pool K. 10/6: 19 Hüberli/Brunner (Sui)-Sinaportar/Muianga (Moz), 19 Ittlinger/Schneider (Ger)-Gutierrez/Quintero (Mex). 12/6: 18 Hüberli/Brunner (Sui)-Gutierrez/Quintero (Mex), 18 Ittlinger/Schneider (Ger)-Sinaportar/Muianga (Moz). 13/6: 17 Hüberli/Brunner (Sui)-Ittlinger/Schneider (Ger), 14 Gutierrez/Quintero (Mex)-Sinaportar/Muianga (Moz).

Pool L. 10/6: 17 Scampoli/Bianchin (Ita)-Makokha/Khadambi (Ken), 17 Borger/Sude (Ger)-Wojtasik/Kociolek (Pol). 12/6: 12 Scampoli/Bianchin (Ita)-Wojtasik/Kociolek (Pol), 12 Borger/Sude (Ger)-Makokha/Khadambi (Ken). 13/6: 21 Scampoli/Bianchin (Ita)-Borger/Sude (Ger), 15 Wojtasik/Kociolek (Pol)-Makokha/Khadambi (Ken).

Questo, invece, il programma giorno per giorno. In grassetto le sfide con in campo una coppia italiana:

VENERDI’ 10/6

9: Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Abicha/El Azhari (Mar), Kravcenoka/Graudina (Lat)-Zeroual/Mahassine (Mar), Heidrich/Vergé-Dépré (Sui)-Ishii/Mizoe (Jpn).

10: Nõlvak/Tiisaar (Est)-Virgen/Sarabia (Mex), Clancy/Mariafe (Aus)-Farida/Doaa (Egy), Cannon/Sponcil (Usa)-Leila/Lidy (Cub).

11: Cherif/Ahmed (Qat)-Gonzalo/Roger (Par), Stam/Schoon (Ned)-Williams/Núñez (Crc), Gallay/Pereyra (Arg)-Rivas Zapata/Chris (Chi).

12: Krou/Gauthier-Rat (Fra)-Sander/Crabb (Usa), Talita/Rebecca (Bra)-Payano/Rosario (Dom), Day/Stockman (Usa)-Lahti/Ahtiainen (Fin).

13: Perusic/Schweiner (Cze)-Ainadino Martinho/Monjane (Moz), Barbara/Carol (Bra)-Erika/Poletti (Par), Megan/Nicole (Par)-Diana/Margarita (Col).

14: Schalk/Brunner (Usa)-Berntsen/Mol (Nor), Duda/Ana Patrícia (Bra)-Wang/Xia (Chn), Hermannova/Stochlova (Cze)-Schützenhöfer/Plesiutschnig (Aut).

15: Andre/George (Bra)-Salemi/Vakili (Iri), Flint/Cheng (Usa)-Cali/Tega (Ita), Bukovec/Brandie (Can)-Böbner/Vergé-Dépré (Sui).

16: Samoilovs/Smedins (Lat)-Huber/Dressler (Aut), Pavan/Melissa (Can)-Stevens/Johnson (Aus), Laboureur/Schulz (Ger)-Placette/Richard (Fra).

17: Bruno Schmidt/Saymon (Bra)-Capogrosso/Capogrosso (Arg), Scampoli/Bianchin (Ita)-Makokha/Khadambi (Ken), Borger/Sude (Ger)-Wojtasik/Kociolek (Pol).

18: Bryl/Losiak (Pol)-Akan/Essilfie (Gha), Kolinske/Hughes (Usa)-Menegatti/Gottardi (Ita), Carro/Lobato (Esp)-Ariana/Karelys (Ecu).

19: Carambula/Rossi (Ita)-Jawo/Jarra (Gam), Hüberli/Brunner (Sui)-Sinaportar/Muianga (Moz), Ittlinger/Schneider (Ger)-Gutierrez/Quintero (Mex).

20: Lupo/Ranghieri (Ita)-Schachter/Dearing (Can).

21: Taiana Lima/Hegeile (Bra)-Orsi Toth/Orsi Toth (Ita),

22: Müller/Tillmann (Ger)-Worapeerachayakorn/Naraphornrapat (Tha).

SABATO 11/6

9: De Groot/Boermans (Ned)-Wu Jiaxin/Ha Likejiang (Chn), Ermacora/Pristauz (Aut)-Herrera/Gavira (Esp), Kravcenoka/Graudina (Lat)-Ishii/Mizoe (Jpn).

10: Renato/Vitor Felipe (Bra)-Mora/Lopez (Nic), Alison/Guto (Bra)-Nicolaidis/Carracher (Aus), Heidrich/Vergé-Dépré (Sui)-Zeroual/Mahassine (Mar).

11: Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Virgen/Sarabia (Mex), Nõlvak/Tiisaar (Est)-Abicha/El Azhari (Mar), Stam/Schoon (Ned)-Rivas Zapata/Chris (Chi),

12: Cherif/Ahmed (Qat)-Sander/Crabb (Usa), Krou/Gauthier-Rat (Fra)-Gonzalo/Roger (Par), Gallay(Pereyra (Arg)-Williams/Núñez (Crc).

13: Perusic/Schweiner (Cze)-Berntsen/Mol (Nor), Schalk/Brunner (Usa)-Ainadino Martinho/Monjane (Moz), Kolinske/Hughes (Usa)-Ariana/Karelys (Ecu),

14: Andre/George (Bra)-Huber/Dressler (Aut), Samoilovs/Smedins (Lat)-Salemi/Vakili (Iri), Flint/Cheng (Usa)-Böbner/Vergé-Dépré (Sui).

15: McHugh/Burnett (Aus)-Diaz/Alayo (Cub), Ehlers/Wickler (Ger)-Hannibal/Cairus (Uru), Duda/Ana Patrícia (Bra)-Schützenhöfer/Plesiutschnig (Aut).

16: Barbara/Carol (Bra)-Diana/Margarita (Col), Hermannova/Stochlova (Cze)-Wang/Xia (Chn), Bukovec/Brandie (Can)-Cali/Tega (Ita).

17: Grimalt/Grimalt (Chi)-Windisch/Dal Corso (Ita), Seidl/Waller (Aut)-Kantor/Rudol (Pol), Megan/Nicole (Can)-Erika/Poletti (Par).

18: Aravena/Droguett (Chi)-Luini/Penninga (Ned), Åhman/Hellvig (Swe)-Surin/Banlue (Tha), Nicolai/Cottafava (Ita)-Murray/Rivas (Col).

19: Bruno Schmidt/Saymon (Bra)-Jawo/Jarra (Gam), Bryl/Losiak (Pol)-Schachter/Dearing (Can), Carro/Lobato (Esp)-Menegatti/Gottardi (Ita).

20: Mol/Sørum, (Nor)-Benzi/Bonifazi (Ita).

21: Carambula/Rossi (Ita)-Capogrosso/Capogrosso (Arg)

22: Lupo/Ranghieri (Ita)-Akan/Essilfie (Gha).

DOMENICA 12/6

9: Kravcenoka/Graudina (Lat)-Heidrich/Vergé-Dépré (Sui), Ishii/Mizoe (Jpn)-Zeroual/Mahassine (Mar), Ermacora/Pristauz (Aut)-Wu Jiaxin/Ha Likejiang (Chn).

10: Stam/Schoon (Ned)-Gallay/Pereyra (Arg), Rivas Zapata/Chris (Chi)-Williams/Núñez (Crc), De Groot/Boermans (Ned)-Herrera/Gavira (Esp).

11: Taiana Lima/Hegeile (Bra)-Worapeerachayakorn/Naraphornrapat (Tha), Müller/Tillmann (Ger)-Orsi Toth/Orsi Toth (Ita), Renato/Vitor Felipe (Bra)-Nicolaidis/Carracher (Aus).

12: Scampoli/Bianchin (Ita)-Wojtasik/Kociolek (Pol), Borger/Sude (Ger)-Makokha/Khadambi (Ken), Alison/Guto (Bra)-Mora/Lopez (Col).

13: Grimalt/Grimalt (Chi)-Kantor/Rudol (Pol), Clancy/Mariafe (Aus)-Leila/Lidy (Cub), Cannon/Sponcil (Usa)-Farida/Doaa (Egy).

14: Talita/Rebecca (Bra)-Lahti/Ahtiainen (Fin), Day/Stockman (Usa)-Payano/Rosario (Dom), McHugh/Burnett (Aus)-Hannibal/Cairus (Uru).

15: Åhman/Hellvig (Swe)-Murray/Rivas (Col), Duda/Ana Patrícia (Bra)-Hermannova/Stochlova (Cze), Schützenhöfer/Plesiutschnig (Aut)-Wang/Xia (Chn).

16: Barbara/Carol (Bra)-Megan/Nicole (Can), Diana/Margarita (Col)-Erika/Poletti (Par), Ehlers/Wickler (Ger), Diaz/Alayo (Cub).

17: Pavan/Melissa (Can)-Placette/Richard (Fra), Laboureur/Schulz (Ger)-Stevens/Johnson (Aus), Waller/Seidl (Aut)-Windisch/Dal Corso (Ita).

18: Hüberli/Brunner (Sui)-Gutierrez/Quintero (Mex), Ittlinger/Schneider (Ger)-Sinaportar/Muianga (Moz), Aravena/Droguett (Chi)-Benzi/Bonifazi (Ita).

19: Mol/Sørum (Nor)-Luini/Penninga (Ned), Kolinske/Hughes (Usa)-Carro/Lobato (Esp), Flint/Cheng (Usa)-Bukovec/Brandie (Can).

20: Nicolai/Cottafava (Ita)-Surin/Banlue (Tha).

21: Böbner/Vergé-Dépré (Usa)-Cali/Tega (Ita).

22: Ariana/Karelys (Ecu)-Menegatti/Gottardi (Ita).

LUNEDI’ 13/6

9: Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Nõlvak/Tiisaar (Est), Virgen/Sarabia (Mex)-Abicha/El Azhari (Mar), Clancy/Mariafe (Aus)-Cannon/Sponcil (Usa).

10: Mol/Sørum (Nor)-Aravena/Droguett (Chi), Luini/Penninga (Ned)-Benzi/Bonifazi (Ita), Leila/Lidy (Cub)-Farida/Doaa (Egy).

11: Grimalt/Grimalt (Chi)-Seidl/Waller (Aut), Kantor/Rudol (Pol)-Windisch/Dal Corso (Ita), Lahti/Ahtiainen (Fin)-Payano/Rosario (Dom).

12: Bryl/Losiak (Pol)-Lupo/Ranghieri (Ita), Schachter/Dearing (Can)-Akan/Essilfie (Gha), Talita/Rebecca (Bra)-Day/Stockman (Usa).

13: Renato/Vitor Felipe (Bra)-Alison/Guto (Bra), Nicolaidis/Carracher (Aus)-Mora/Lopez (Nic), Placette/Richard (Fra)-Stevens/Johnson (Aus).

14: Cherif/Ahmed (Qat)-Krou/Gauthier-Rat (Fra), Sander/Crabb (Usa)-Gonzalo/Roger (Par), Gutierrez/Quintero (Mex)-Sinaportar/Muianga (Moz).

15: Andre/George (Bra)-Samoilovs/Smedins (Lat), Huber/Dressler (Aut)-Salemi/Vakili (Iri), Wojtasik/Kociolek (Pol)-Makokha/Khadambi (Ken).

16: Carambula/Rossi (Ita)-Bruno Schmidt/Saymon (Bra), Capogrosso/Capogrosso (Arg)-Jawo/Jarra (Gam). Pavan/Melissa (Can)-Laboureur/Schulz (Ger).

17: Perusic/Schweiner (Cze)-Schalk/Brunner (Usa), Berntsen/Mol (Nor)-Ainadino Martinho/Monjane (Moz), Hüberli/Brunner (Sui)-Ittlinger/Schneider (Ger).

18: De Groot/Boermans (Ned)-Ermacora/Pristauz (Aut), Herrera/Gavira (Esp)-Wu Jiaxin/HA Likejiang (Chn), Taiana Lima/Hegeile (Bra)-Müller/Tillmann (Ger).

19: Hannibal/Cairus (Uru)-Diaz/Alayo (Cub), Murray/Rivas (Col)-Surin/Banlue (Tha), Worapeerachayakorn/Naraphornrapat (Tha)-Orsi Toth/Orsi Toth (Ita).

20: McHugh/Burnett (Aus)-Ehlers/Wickler (Ger).

21: Scampoli/Bianchin (Ita)-Borger/Sude (Ger),

22: Åhman/Hellvig (Swe)-Nicolai/Cottafava (Ita)

Foto: FIVB