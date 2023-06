Adriatica Ionica Race 2022, tappa di oggi Castelfranco Veneto-Monte Grappa: orari, percorso, altimetria, tv, streaming

L’Adriatica Ionica Race ha preso il via ieri pomeriggio. Il successo di Christian Scaroni (Nazionale italiana) ha aperto la gara organizzata dal campione del mondo 1986 Moreno Argentin, che si snoda tra Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e Marche. Oggi è il momento del ‘tappone’ della breve corsa a tappe italiana, la Castelfranco Veneto-Monte Grappa.

PERCORSO

157,8 chilometri che saranno tutti in funzione dell’ultima salita, visti i pochi saliscendi in giornata e l’unica vera difficoltà altimetrica a Monfumo (seconda categoria). Ai -27 inizia la Cima Grappa, con il tratto più duro rappresentata dalla prima parte, in cui si tocca l’8% medio. Pendenze non impossibili, ma ascesa lunga che può fare vittime. Lo scorso anno Lorenzo Fortunato (Eolo-Kometa) si impose in questa salita e fece sua la terza edizione della corsa: obiettivo doppietta per lui.

ALTIMETRIA

ORARI

Il via ufficiale è in programma per le ore 11.40. Le immagini televisive dell’evento saranno trasmesse in diretta streaming su PMG Sport e in differita su Rai Sport (alle ore 00.45 e alle ore 9.10 di lunedì 6 giugno). OA Sport vi offrirà invece la DIRETTA LIVE scritta per non farvi perdere nemmeno un attimo di questa corsa a tappe sul suolo italiano.

PROGRAMMA CASTELFRANCO VENETO-MONTE GRAPPA, SECONDA ADRIATICA IONICA RACE 2022

Partenza ore: 11.40

Arrivo previsto: 15.20-15.40 circa

Diretta streaming: PMG Sport

Differita Tv: Rai sport (ore 00.45 e 09.10 lunedì 6 giugno)

Foto: LaPresse