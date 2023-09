Scherma, Coppa del Mondo 2022: gli spadisti azzurri chiudono settimi ad Heidenheim

Dopo la brillante prestazione nella prova individuale di ieri, l’Italia non replica nella gara a squadre della Coppa del Mondo di spada maschile ad Heidenheim. Il quartetto azzurro composto da Gabriele Cimini, Andrea Santarelli, Federico Vismara e Davide Di Veroli ha chiuso solamente al settimo posto.

La vittoria è andata alla Corea del Sud, che si è imposta nettamente sulla Germania con il punteggio di 45-32. Al terzo posto ha chiuso, invece, la Francia, che ha superato l’Ungheria per 45-43. In semifinale i coreani avevano sconfitto gli ungheresi per una sola stoccata (37-36), mentre i tedeschi avevano battuto i francesi per 45-30.

Proprio i transalpini avevano fermato il cammino dell’Italia nei quarti di finale, superando gli azzurri per 45-38. Il quartetto italiano aveva rischiato tantissimo agli ottavi di finale, con la vittoria al minuto supplementare contro l’Egitto per 45-44, con l’ultima stoccata di Davide Di Veroli.

Negli assalti per i piazzamenti gli azzurri hanno chiuso settimi. Prima la sconfitta con gli Stati Uniti per 45-32 e poi la vittoria sulla Svizzera per 45-40.

FOTO: Bizzi/Federscherma