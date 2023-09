Roland Garros 2022, Jannik Sinner agli ottavi contro Rublev, avanzano Medvedev, Tsitsipas e Ruud. Saluta Sonego

E’ calato il sipario su una nuova giornata di incontri a Parigi (Francia), sede del Roland Garros 2022. Definito il quadro dei qualificati agli ottavi di finale nel tabellone maschile.

In casa Italia Jannik Sinner prosegue e Lorenzo Sonego no. L’altoatesino (n.12 del mondo) ha battuto l’americano Mackenzie McDonald (n.60 ATP) per 6-3 7-6 (6) 6-3 dopo 2 ore e 50 minuti di partita. Una prestazione condizionata da un problema al ginocchio di Sinner, rappresentato da una vistosa fasciatura. In conferenza stampa l’azzurro ha minimizzato, ma è chiaro che quando si tratta di lui i problemi fisici sono un po’ troppi ricorrenti.

Sul cammino di Sinner, dunque, ci sarà il russo Andrey Rublev. Il n.7 del ranking ha sconfitto per 6-4 3-6 6-2 7-6 (11) il cileno Cristian Garin (n.37 del mondo). Niente da fare invece per Sonego. Bravissimo il piemontese a impegnare piuttosto seriamente il norvegese Casper Ruud (n.8 del mondo). Alla fine, lo scandinavo ha vinto con il punteggio di 6-2 6-7 (3) 1-6 6-4 6-3 e giocherà contro il polacco Hubert Hurkacz (n.13 del mondo), a segno per 7-5 6-2 6-1 opposto al belga David Goffin (n.48 del mondo).

Avanzano i grandi favoriti della vigilia. Il n.2 del mondo Daniil Medvedev ha sconfitto per 6-2 6-4 6-2 il serbo Miomir Kecmanovic (n.31 del ranking) e giocherà contro il croato Marin Cilic (n.23 ATP) che ha regolato per 6-0 6-3 6-2 il francese Gilles Simon (n.158 del mondo). Tutto facile anche per Stefanos Tsitsipas, dominatore assoluto nella partita contro Mikael Ymer (n.95 del ranking) per 6-2 6-2 6-1. Per il greco (n.4 del ranking) ci sarà lo scontro decisamente interessate contro il giovane danese Holger Rune. Il classe 2003 (n.40 del ranking) è stato solidissimo contro il francese Hugo Gaston (n.74 del mondo) e vittorioso per 6-3 6-3 6-3.

Foto: LaPresse