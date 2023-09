Hockey ghiaccio, Mondiali 2022: l’Italia prima si illude poi cede 1-6 al cospetto del Canada

Si sapeva che il match odierno per l’Italia sarebbe stato quanto mai complicato. Il Canada, dopotutto, è la compagine campionessa del mondo in carica e rappresenta la Nazionale più vincente ed importante dell’hockey su ghiaccio. Il secondo impegno dei Mondiali di Finlandia 2022 per la squadra allenata da coach Greg Ireland non ha smentito quanto previsto, anche se gli azzurri non hanno affatto demeritato, specie nelle prime fasi, contro la corazzata della foglia d’acero. Il punteggio di 1-6, infatti, potrebbe essere fuorviante.

Con questo ko l’Italia rimane ferma a quota zero nel Gruppo A, in vista del prossimo impegno, martedì alle ore 15.20 contro la Danimarca. Andiamo, quindi, a scoprire cos’è successo nella sfida della Helsinki Ice Hall.

ITALIA-CANADA 1-6: come detto in precedenza, l’Italia inizia con il piede giusto la sfida e sblocca addirittura il punteggio al minuto 12:57 con Pietroniro che segna l’1-0 su assist di McNally. La risposta canadese non tarda ad arrivare, con l’1-1 messo a segno da Sanheim al minuto 15:50 su assist di Severson.

Nel secondo periodo i campioni del mondo cambiano marcia e piazzano un parziale (decisivo) di 3-0. Il 2-1 lo mette a segno Anderson al minuto 28:15 su assist di Mayo, quindi il 3-1 arriva a 35:24 con Roy su assist di Dubois, prima del 4-1 di Johnson su assist di Chabot.

Il terzo periodo vede ancora i nordamericani premere sull’acceleratore con il 5-1 di Mayo al minuto 42:49 su assist di Comtois, prima del 6-1 finale realizzato da Gregor al minuto 54:54.

