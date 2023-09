Griglia di partenza MotoGP, GP Italia 2022: Di Giannantonio in pole position davanti a Bezzecchi e Marini. Bagnaia 5Â°

Oggi pomeriggio sono andate in scena le qualifiche del GP d’Italia 2022, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul circuito del Mugello. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto in terra toscana, lungo una delle piste più iconiche dell’intero calendario. Si è assegnata la pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara di domani, i centauri non si sono risparmiati sul giro secco e il Gran Premio si preannuncia particolarmente infuocato.

Fabio Di Giannantonio ha conquistato la pole position del GP d’Italia. L’alfiere della Ducati del Team Gresini ha timbrato 1:46.156 e si è guadagnato la partenza al parlo, precedendo le Ducati del Mooney VR46: Marco Bezzecchi secondo a 88 millesimi, Luca Marini terzo a 0.171. Prima fila tutta italiana, addirittura cinque Ducati nelle prime cinque posizioni: Johann Zarco quarto con la Pramac, Francesco Bagnaia quinto con la ufficiale. Enea Bastianini è decimo con l’altra Ducati Gresini. Fabio Quartararo, leader del Mondiale, è sesto con la Yamaha appena davanti ad Aleix Espargarò e Takaaki Nakagami.

Di seguito la griglia di partenza del GP d’Italia 2022, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Mugello. La gara è in calendario per domenica 29 maggio (ore 14.00).

GRIGLIA DI PARTENZA GP D’ITALIA MOTOGP 2022

1. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

2. Marco Bezzecchi (Ducati)

3. Luca Marini (Ducati)

4. Johann Zarco (Ducati)

5. Francesco Bagnaia (Ducati)

6. Fabio Quartararo (Yamaha)

7. Aleix Espargarò (Aprilia)

8. Takaaki Nakagami (Honda)

9. Pol Espargarò (Honda)

10. Enea Bastianini (Ducati)

11. Marc Marquez (Honda)

12. Jack Miller (Ducati)

13. Michele Pirro (Ducati)

14. Jorge Martin (Ducati), penalizzato di tre posizioni

15. Miguel Oliveira (KTM)

16. Brad Binder (KTM)

17. Joan Mir (Suzuki)

18. Alex Marquez (Honda)

19. Remy Gardner (KTM)

20. Darryn Binder (Yamaha)

21. Alex Rins (Suzuki)

22. Lorenzo Savadori (Aprilia)

23. Franco Morbidelli (Yamaha)

24. Maverick Vinales (Aprilia)

25. Raul Fernandez (KTM)

26. Andrea Dovizioso (Yamaha)

QUALIFICHE GP D’ITALIA MOTOGP 2022: RISULTATI E CLASSIFICA QUALIFICHE

Q2:

1 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’46.156 9 9 351.7

2 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’46.244 9 9 0.088 0.088 349.5

3 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’46.327 9 9 0.171 0.083 352.9

4 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’46.383 8 8 0.227 0.056 351.7

5 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’46.471 8 9 0.315 0.088 357.6

6 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’46.506 9 9 0.350 0.035 351.7

7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’46.507 9 9 0.351 0.001 352.9

8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’46.561 9 9 0.405 0.054 349.5

9 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’46.667 9 9 0.511 0.106 352.9

10 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’46.679 9 9 0.523 0.012 360.0

11 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’47.223 6 6 1.067 0.544 345.0

12 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’47.468 4 4 1.312 0.245 343.9

Q1:

1 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’47.219 8 8 346.1

2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’47.294 8 8 0.075 0.075 342.8

3 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’47.621 8 8 0.402 0.327 341.7

4 51 Michele PIRRO ITA Aruba.it Racing DUCATI 1’48.209 8 8 0.990 0.588 343.9

5 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’48.231 8 8 1.012 0.022 341.7

6 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’48.255 7 7 1.036 0.024 338.5

7 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’48.732 8 8 1.513 0.477 341.7

8 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’48.846 8 8 1.627 0.114 341.7

9 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’48.907 7 7 1.688 0.061 337.5

10 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’49.471 8 8 2.252 0.564 339.6

11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’50.266 8 8 3.047 0.795 341.7

12 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’50.270 6 6 3.051 0.004 337.5

13 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’55.369 6 7 8.150 5.099 329.2

14 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’56.479 6 6 9.260 1.110 331.2

15 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’57.106 7 7 9.887 0.627 326.2

16 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’57.671 6 6 10.452 0.565 328.2

Foto: MotoGP.com Press